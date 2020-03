Prefeitura entrega revitalização da Praça do Expedicionário na Vila Industrial

Conhecida área da Vila Industrial foi repaginada para se tornar mais atrativa aos moradores

Na Manhã desta quarta-feira (04), a prefeitura de Londrina entregou para a população, a revitalização da Praça do Expedicionário na Vila Industrial.

Antes de receber o conjunto de melhorias, a área foi completamente limpa com as atividades de capina e roçagem do mato, retirada de resíduos, poda e erradicação de árvores. Também houve o plantio de grama nas porções de terra com falhas na vegetação.

“É um espaço muito utilizado pela população, que fica próximo à escolas municipais e colégios. Precisava de uma melhoria significativa, e batalhamos para que fosse feito o melhor. Hoje estamos devolvendo para a população um espaço agradável e seguro para todos”, contou Marcelo Cortez, presidente da CMTU.

A área verde ganhou novas passarelas, enquanto os meios-fios e calçadas antigos foram recuperados. O mobiliário foi incrementado com o conserto e implantação de bancos, mesas e lixeiras. A quadra coberta e a academia ao ar livre foram reformadas e, para as crianças, foi instalado o parquinho com gangorra, escorregador e gira-gira.

O prefeito Marcelo Belinati ressaltou que com essas revitalizações feitas em toda a cidade, é possível ver a volta das famílias nos locais.

“Com um ambiente seguro, bem iluminado e bonito é possível ver que as famílias estão voltando a utilizar as praças. Tiramos a “coisa ruim” desses espaços e estamos entregando lazer e segurança para a população. Em toda Londrina estão sendo feitas as melhorias em praças, que há muito tempo não eram feitas”, explica o prefeito.

A iluminação pública no local e vias do entorno foi modernizada com a colocação de luminárias LED, que colaboram para ampliar a sensação de segurança, são mais eficientes e econômicas. O asfalto e a sinalização de trânsito nos arredores da praça também foram refeitos, facilitando as condições de tráfego no bairro.