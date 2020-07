Prefeitura entrega revitalização de praça no Jardim Adriana

Além da restauração total da área de lazer, serviço no bairro incluiu o recapeamento asfáltico de diversas vias

Na sexta-feira (17), o prefeito Marcelo Belinati entregou mais uma importante obra dedicada a elevar a qualidade de vida da população londrinense. Trata-se da conclusão das atividades de revitalização da praça situada entre as ruas Espanha, Alemanha e Suíça, no Jardim Adriana, região sul da cidade.

Finalizado recentemente, o trabalho no local incluiu a construção de novas passarelas, implantação de bancos, mesas e lixeiras, instalação de parque infantil e ajardinamento. Também foram realizadas ações de limpeza, poda e erradicação de árvores, recuperação de equipamentos de ginástica e troca das traves do campo de futebol.

Na área de segurança, a iniciativa contemplou a colocação de dois superpostes com quatro pétalas cada, para iluminar todo o local com 8 luminárias especiais, em LED – mais eficientes, duráveis e econômicas –, das lâmpadas de vapor de sódio que até então clareavam a área. No entorno da praça, foram trocadas 15 luminárias por LED.

Já no quesito mobilidade o serviço envolveu o recape asfáltico e a demarcação de nova sinalização de trânsito nas vias que circundam o espaço. Além delas, contaram com a benfeitoria as ruas Escócia, Hungria e Dinamarca, localizadas nas proximidades. Foram executados 8.600 metros quadrados de reperfilagem asfáltica, com recursos próprios do Município.

As ações no bairro são consequência do Programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos da Prefeitura de Londrina que é realizado pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), secretarias de Obras (SMOP) e do Ambiente, Sercomtel Iluminação e Fundação de Esportes (Fel).

Responsável por dar cara nova a mais de 260 logradouros públicos em toda a cidade, incluindo a zona rural, a parceria tem como objetivo oferecer aos moradores lugares agradáveis ao convívio e adequados à prática de atividade física e ao lazer.

NCPML