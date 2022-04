Prefeitura entrega títulos de propriedade a 41 famílias de diferentes bairros

Certidões foram viabilizadas através do programa de regularização fundiária, executado pela Companhia de Habitação de Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) entregou, nesta terça-feira (12), 41 títulos de propriedade a famílias contempladas pelo programa de regularização fundiária. Participaram da solenidade o prefeito Marcelo Belinati; o vice-prefeito, João Mendonça; o diretor-presidente da Cohab-Ld, Luiz Cândido de Oliveira; o secretário municipal de Governo, João Luiz Esteves; e diversos integrantes das equipes da Companhia.

Os cidadãos beneficiados pela medida residem em 15 bairros de diferentes regiões do município: União da Vitória I e II, José Belinati, Novo Perobal, João Turquino, Kobayashi, São Marcos, Santa Fé, Morar Melhor, Maracanã, Monte Cristo, Leste-Oeste Setor 1, Franciscato, Rosa Branca, Novo Amparo e Itália Furlati Choucino (Warta).

Para a realização do procedimento de regularização, as equipes da Cohab efetuaram uma busca ativa pelas famílias que não haviam sido beneficiadas por ações anteriores conduzidas em seus bairros. A partir de agora, essas pessoas passam a ser legalmente proprietárias de seus imóveis, após anos de espera. Com isso, têm o direito, inclusive, de obter financiamentos para executar reformas nas residências.

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, parabenizou a Cohab pela ação e frisou que, quando a atual gestão teve início, decidiu reestabelecer os processos de regularização fundiária, que se encontravam parados. “Estamos muito felizes porque, a partir desse momento, esses moradores são oficialmente donos de suas casas, e essa segurança é muito importante. É preciso lembrar que, além de regularizar essas moradias, nós temos trabalhado para levar benfeitorias a vários bairros, incluindo obras de asfalto, água e esgoto, iluminação pública e rede elétrica”, disse.

De acordo com o vice-prefeito, João Mendonça, iniciativas como essa se somam a uma verdadeira transformação pela qual a cidade está passando. “Morar com segurança melhora a vida das pessoas e inclusive a sua autoestima. A Prefeitura vai continuar trabalhando em ações para beneficiar toda a população, sem distinção”, afirmou.

O diretor-presidente da Cohab, Luiz Cândido de Oliveira, salientou que, por meio da regularização fundiária, o órgão cumpre a sua função social. “É uma alegria imensa poder beneficiar essas famílias, que aguardaram tantos anos por isso. Nesses locais, ainda há algumas pessoas com problemas relativos à documentação, mas vamos seguir conduzindo esses processos para que 100% das residências sejam regularizadas e os proprietários recebam suas escrituras”, disse.

Ainda segundo Oliveira, desde o início da atual gestão, o trabalho de regularização fundiária já contemplou cerca de 800 famílias, e a meta é que mais 2 mil sejam beneficiadas, em bairros de todas as regiões de Londrina.

O aposentado Manoel Simão Ferreira, morador do Conjunto Novo Amparo, contou que aguardava pelo título de propriedade de sua casa desde 1980. “Para mim é muito gratificante receber esse documento, é um momento de muita emoção depois de tanta espera, e o que sinto agora é tranquilidade”, destacou.

Para Lourdes José da Silva Oliveira, que reside no Conjunto José Belinati, a posse da escritura representa segurança. “Comprei minha propriedade faz oito anos, e moro nela com meu filho. Para mim, esse título significa muito, pois eu já sou uma pessoa de idade e, se demorasse muito, era capaz de eu não viver para ver isso”, pontuou.

