Prefeitura entrega UBS da Vila Brasil para a comunidade totalmente reformada

Foram feitas diversas intervenções na unidade e no entorno dela, incluindo novos móveis e mobiliários, proporcionando melhores condições de trabalho para os servidores e mais conforto para população

A comunidade da Vila Brasil, no centro, amanheceu em festa na manhã da segunda-feira (11), devido à entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Aroldo Marques Sardenberg, totalmente reformada e revitalizada pela Prefeitura de Londrina. A obra era muito aguardada pela população, já que a UBS, inaugurada em 1998, havia sido reformada pela última vez em 2012.

O prefeito Marcelo Belinati e o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, visitaram pela manhã, as instalações da UBS para conferir como ela ficou após a revitalização. Os atendimentos também foram retomados a partir desta segunda-feira.

A unidade possui 293,31 metros quadrados de área construída e fica localizado na rua Argentina, 600. No local, foram feitos: troca de pisos, pintura geral, troca de portas e janelas, adequações na cobertura e ajustes em paredes, melhorias em calçadas, pontos de acessibilidade, melhorias em salas e ambientes.

Os trabalhos também envolveram a renovação da parte elétrica e hidráulica, substituições de calhas e rufos, colocação de piso tátil, entre outras recuperações nas partes interna e externa do prédio. O local também recebeu novos móveis e equipamentos, incluindo aparelhos de ar-condicionado e cadeira odontológica. O investimento na obra foi de R$ 153.431,03 e a empresa responsável pela conclusão dos serviços foi a N.Ferreira dos Santos.

A unidade atende a população dos seguintes bairros: jardins América, Arpoador, Caravelli, Caiçaras, Erotildes, Europa, Flórida, Indianapolis, Larsen, Londrilar, Mazei 1 e 2, Monções, Nova Londres, Petrópolis 1 e 2, Vila Rica, Lago Parque, Vilas Brasil, Canziani, Fujita, Guarujá, Ipiranga, Rica, Rodrigues e Zelina.

A unidade conta com três consultórios médicos; sala de curativos; consultório odontológico; sala para Agente Comunitário de Saúde; farmácia; salas de inalação, vacinação e de coleta de exames, além de recepção e estacionamento. Durante a semana, dois clínicos gerais; um pediatra e um médico ginecologista atendem a comunidade.

Para entrega da obra, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) fez a limpeza e manutenção geral do espaço externo. Além de varrição, remoção de lixo e entulhos, o local recebeu capina do mato e poda de galhos de árvores. As calçadas tiveram trechos quebrados ou irregulares consertados e, no entorno do espaço, os meios-fios ganharam tintura na cor branca. O piso da quadra esportiva e da academia ao ar livre também foram pintados, assim como os mobiliários receberam nova coloração. O campo de futebol também recebeu novas traves. As ruas do entorno da UBS receberam sinalização de trânsito, além da revitalização do ponto de ônibus.

O prefeito Marcelo Belinati destacou que esta é a 39ª unidade de saúde entregue reformada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (UBS). “As unidades praticamente são reconstruídas, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, para que eles possam atender bem a população. Até o final do mandato, nós vamos concluir a revitalização de toda a rede pública municipal de saúde, para prestar um atendimento de maior qualidade às pessoas de nossa cidade”, ressaltou.

O secretário de Saúde, Felippe Machado, contou que 20 mil pessoas são atendidas na UBS da Vila Brasil. “Hoje, os funcionários encontram uma estrutura que vai lhes permitir dar um atendimento de qualidade e humanizado para a população, inclusive com novos móveis e equipamentos. E os usuários contarão com um espaço de saúde adequado pelas normas sanitárias atuais, com acessibilidade”, enfatizou.

Machado informou, ainda, que até o término da atual administração todas as unidades básicas de saúde serão reformadas/reconstruídas. “Ainda faltam 16 unidades para serem reformadas, mais a UBS da Vila Fraternidade, que está sendo construída. Neste momento, duas unidades estão na fase final de reforma, a do Vivi Xavier e de Lerroville, e nossa expectativa é que até o começo do maio estas duas unidades possam ser devolvidas para a comunidade”, apontou.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, contou que o planejamento é reformar todas a unidades de saúde do município. “Esta é uma unidade importante, onde moram milhares de pessoas. Foi uma obra difícil, ficamos em cima, fiscalizando, cobrando, e hoje é um dia especial porque a população ganha uma grande obra, pois ela tem todas as condições de oferecer um bom atendimento de saúde à população. Também fizemos uma revitalização nesta região, abrimos a Rua Peru, para que a população que mora outro lado da Vila Brasil possa ter acesso à UBS”, destacou.

A coordenadora da unidade, Claudinea Pereira, agradeceu ao prefeito Marcelo Belinati e toda a sua equipe pela entrega da obra e disse que este era um momento muito aguardado pela população. “O retorno do atendimento foi muito aguardado, os espaços ficaram muito bons, organizados, e tudo isso proporcionará um melhor atendimento para a população e melhores condições de trabalho para os servidores”, afirmou.

Iluminação

Nos próximos meses, a Londrina Iluminação deverá executar um trabalho na rua da UBS da Vila do Brasil e também em toda a região. Na Rua Argentina, onde a unidade está localizada, está prevista a troca de 12 luminárias antigas por LED. Nas vilas Guarujá, Rodrigues e nos jardins Florida e Indianápolis, vizinhos da Vila Brasil, a previsão é modernizar toda a iluminação, atendendo um total de 96 pontos, os quais estão na Etapa 1 da atual fase de modernização por LED. Na região moram cerca de 230 famílias e, além da UBS, há um colégio estadual, uma academia ao ar livre, empresas e pequenos estabelecimentos comerciais, entre outros equipamentos e benfeitorias.

Também acompanharam o prefeito Marcelo Belinati na visita a unidade básica de saúde da Vila Brasil, o vice-prefeito João Mendonça e o padre Edivan Pedro da Paróquia Santa Rita de Cássia.

