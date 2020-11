Prefeitura estabelece horário diferenciado para comércio neste fim de semana

Na Black Friday, o comércio de rua deve funcionar das 9h às 20h, e no sábado (28), das 9h às 18h

Para que não ocorram aglomerações no comércio durante este fim de semana, a Prefeitura de Londrina estabeleceu horário diferenciados de forma excepcional. Nesta sexta-feira (27), quando acontece a Black Friday, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar das 9h às 20h. No sábado (28), o horário também será estendido temporariamente, com expediente das 9h às 18h.

O funcionamento de shopping centers, galerias e centros comerciais permanece no mesmo horário previamente estipulado, das 11 às 22 horas. A medida foi instituída pelo prefeito Marcelo Belinati por meio do decreto municipal n° 1.331. A íntegra do documento está disponível no Jornal Oficial do Município, edição n° 4.213, publicado no Portal da Prefeitura.

om um período maior para compras, a Prefeitura prevê que os consumidores e funcionários das lojas e estabelecimentos comerciais respeitem as medidas de distanciamento social, que reduzem o contágio e transmissão pelo novo coronavírus. Além disso, segue obrigatório o uso de máscara de proteção facial, bem como o fornecimento de álcool em gel.

Sobre

A Black Friday é uma data comemorada, originalmente, nos Estados Unidos, e aderida há alguns anos pelo Brasil. Ela acontece na sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças, celebrado tradicionalmente na última quinta-feira de novembro. Na ocasião, ocorrem saldos, promoções e liquidações de produtos.

NCPML