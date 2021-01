Prefeitura estabelece horário do comércio para próxima semana

Para os dias da semana, foi prorrogado o funcionamento das 9h30 às 18h30, e no sábado (23), o horário volta a ser das 9h às 13h

A Prefeitura de Londrina divulga o horário estabelecido de funcionamento do comércio de rua, para a semana de 18 a 23 de janeiro. O expediente deve cumprir o decreto n° 61/2020, assinado na sexta-feira (15) pelo prefeito Marcelo Belinati. No período de segunda (18) a sexta-feira (22), fica autorizado o funcionamento das 9h30 às 18h30. E no sábado (23), das 9h às 13h.

Para shopping centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos neles instalados, o horário estipulado é das 10h às 22h, de segunda-feira (18) a sábado (23). No domingo, seguem o horário regular.

As mudanças integram o rol de medidas adotadas pela Prefeitura de Londrina no enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. O intuito é reduzir a aglomeração de pessoas, evitando o contágio e transmissão do vírus. A íntegra do decreto nº 61/2020 estará disponível na edição de hoje do Jornal Oficial do Município, no Portal da Prefeitura.

NCPML