Prefeitura executa a duplicação da Avenida Cruzeiro do Sul na região oeste

Trânsito continua liberado no local, mas os técnicos da Prefeitura pedem que motoristas redobrem a atenção ao trafegar pela via em obras

Os motoristas que trafegam pela região oeste de Londrina, nas proximidades da Avenida Tiradentes devem redobrar a atenção. Isso porque, está sendo executada a duplicação da Avenida Cruzeiro do Sul, via que fica atrás do Moinho Dona Benta ligando a Avenida Luigi Amorese (Jardim Leonor/Santa Rita) até a Avenida Tiradentes.

O fluxo de veículos continua liberado e só deverá ser suspenso caso seja necessária a transposição de algum trecho de galeria pluvial. De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), o trânsito está fluindo em pista simples, em mão dupla, pois a parte duplicada já não tinha circulação de veículos antes das obras. Dessa maneira, os agentes da CMTU fazem ronda no local e, quando for necessário, a população pode telefonar para a central de fiscalização da CMTU, pelo (43) 3379-7607.

Ao todo, serão duplicados 410 metros de extensão da via, que dará agilidade ao trânsito de carros, caminhões, ônibus e motocicletas que passam diariamente pela avenida. Nos trabalhos de duplicação estão inclusos também os serviços de construção das galerias pluviais, para a captação das águas das chuvas, além da pavimentação asfáltica. No momento, está sendo feita a regularização do solo para a execução do subleito.

Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, as obras são uma reivindicação da Prefeitura de Londrina em contrapartida à liberação de dois loteamentos particulares feitos no local. Desde maio deste ano, elas estão sendo feitas e a previsão de término é entre 30 a 45 dias. “É uma contrapartida de dois loteamentos, cuja obrigação de se fazer a pavimentação é dos proprietários desses locais. É uma obra importante, que a Prefeitura de Londrina exigiu que as loteadoras executassem porque fazia alguns anos que ela estava pendente, mas, agora, está sendo feita”, ressaltou Verçosa.

A obrigação de fazer é das loteadoras e a da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Obras e Pavimentação, é de fiscalizar os serviços.

NCPML