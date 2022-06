Prefeitura faz obra de drenagem para reforço de galeria pluvial no Jardim Piza

Serviços nas ruas Capri e Marselha vão complementar a rede de galerias já existente; outra intervenção em andamento fica no Lago Igapó 2

A Prefeitura de Londrina está reforçando a rede de galeria pluvial para drenagem no Jardim Piza, região sul. Os trabalhos iniciaram em abril, concentrados nas ruas Marselha e Capri, com duração prevista de 150 dias. O objetivo dessa obra é complementar o sistema de drenagem existente, de forma a evitar que a água da chuva afete os imóveis destas localidades.

Para realizar este trabalho, o Município está investindo R$ 849.557,63, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Desenvolvimento Sustentável. A empresa executora é a Otimiza Engenharia e Empreendimentos, vencedora do processo de licitação n° 002/2022.

A obra de reforço da drenagem já finalizou a instalação da tubulação com maior profundidade, atingindo de 3 a 4,5 metros subterrâneos. O próximo trecho a ser executado será na Rua Capri, e deve ser instalado ainda nesta semana, concluindo a rede principal. A extensão total será de 635 metros.

As próximas etapas da obra também incluem novos coletores bocas de lobo, poços de visita (PV) e a recomposição do pavimento asfáltico. A conclusão está programada para o início de setembro, sendo que, até o momento, cerca de 30% dos serviços previstos foram executados.

Lago Igapó 2

Outro ponto da zona sul também está passando por uma obra de drenagem. Trata-se da reconstrução do muro de ala do bueiro celular na Avenida Bento Munhoz da Rocha, entre as avenidas Ayrton Senna e Maringá, onde fica o Lago Igapó 2.

Este é um trecho de transposição do córrego Cambezinho, e a reconstrução do muro de contenção, que está rompido, tem o objetivo de impedir a erosão no local.

Iniciada também em abril, pela Otimiza Engenharia e Empreendimentos, esta obra conta com investimentos de R$ 64.531,75 em recursos próprios do Município. Quase 40% dos serviços já foram finalizados, dentre eles, o enrocamento de pedra, base e assentamento da tubulação. Os trabalhos devem ser concluídos até o começo de julho.

NCPML