Prefeitura finaliza pavimentação da Avenida Francisco Gabriel Arruda

Mais de R$ 5 milhões foram investidos para melhorar o trânsito na região norte de Londrina

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito Marcelo Belinati visitou as obras de drenagem e pavimentação asfáltica realizadas na Avenida Francisco Gabriel Arruda, desde a rotatória da Avenida das Nações até o cruzamento com a Avenida Saul Elkind, na região norte de Londrina. A intervenção ajudou a melhorar a qualidade de vida das pessoas e a segurança no trânsito, trazendo mais conforto e fluidez aos motoristas.

“É uma importante obra, que faz parte de um conjunto maior de ações nesse local específico. Daremos continuidade na Avenida Winston Churchill e finalizando, daremos início aos mesmos processos e procedimentos na Avenida Rio Branco. Ao final de tudo isso, já estamos encaminhando para a licitação a construção da trincheira do viaduto da Rio Branco com a Avenida Leste Oeste. São obras que dão mais segurança para os motoristas e pedestres e melhora a qualidade de vida de todos”, disse Marcelo.

As melhorias na infraestrutura do local tiveram início no final de setembro de 2019 e hoje foram entregues oficialmente os trabalhos de finalização das pistas. Eles incluíram a terraplenagem, drenagem com a reforma das galerias pluviais, a pavimentação asfáltica e a sinalização viária horizontal e vertical. Além disso, nos pontos em que trafegam os ônibus do transporte coletivo foram feitas pistas de concreto armado, com cerca de 60 metros, para suportar o peso dos veículos articulados.

Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, agora, o trânsito nas pistas está liberado e resta apenas a finalização da ciclovia que está sendo instalada no canteiro central e também a sinalização da mesma. A ciclovia será pintada de vermelho e será semelhante a localizada na Avenida Saul Elkind.

Para o morador do bairro, José Napoleão Pedrosa, de 74 anos, a liberação da via com as intervenções realizadas pela Prefeitura de Londrina traz diversos benefícios para quem as utiliza com frequência. “Hoje estava passando por aqui e vi que liberaram o trânsito. Essa foi uma obra que começou há pouco tempo e foi rápida. Ficou ótimo esse cruzamento. Não tem do que reclamar não”, enfatizou.

Já o comerciante Sidnei Alexandre espera que, com a liberação do trânsito, seu comércio possa sentir a diferença através do aumento de clientes. “Agora que reabriu a avenida ficou muito bom. Foi uma reforma bem completa, com piso de concreto para passar o ônibus. Acho que vai ter mais durabilidade, porque antes tinham uns buracos enormes ali onde o ônibus parava. A gente espera que, agora, com a reabertura da avenida, o movimento aqui no comércio aumente também”, disse o comerciante.

Ao todo, foram investidos R$ 5.103.270,27, sendo R$ 4.428.541,39 provenientes do Programa Pró-Transporte, por meio de um contrato de financiamento com a Prefeitura de Londrina, e o restante (R$ 674.728,88) foram recursos dos cofres públicos municipais. A empresa vencedora da concorrência pública 0008/2019 e responsável pelas obras foi a curitibana Empresa TCE Engenharia LTDA.

