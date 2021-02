Prefeitura finaliza revitalização do CEU do jardim Santa Rita

Realizada pela união de forças entre vários órgãos da administração, reforma do espaço contemplou diversas melhorias

Em força-tarefa que reuniu a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), a Fundação de Esportes (Fel) e as secretarias de Cultura e Assistência Social, a Prefeitura de Londrina concluiu nesta quarta-feira, dia 3, o projeto de revitalização do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do jardim Santa Rita I, na região oeste da cidade.

Os trabalhos no local foram iniciados na primeira quinzena de janeiro e incluíram melhorias como a reforma de todo o mobiliário urbano, incluindo bancos, mesas e lixeiras. A ação contemplou também a restauração do parque infantil, pista de caminhada, das calçadas, grades, portas, rampas de skate e corrimões.

Para garantir o livre acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, foram construídas rampas de acessibilidade e todo o piso tátil do espaço recebeu reparos. Os banheiros e o bicicletário ganharam manutenção geral, enquanto a quadra poliesportiva – recém-pintada – passou a contar com novas tabelas e cestas de basquete.

A iluminação da área foi reforçada com a colocação de luminárias LED e, para evitar a ação de vândalos e pessoas mal-intencionadas, houve a instalação de câmeras de monitoramento da Guarda Municipal.

As melhorias são decorrentes do Programa Municipal de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, iniciativa lançada em 2018 responsável por dar cara nova a diversos locais de uso coletivo em toda a cidade. Desde que entrou em vigor, a ação reformou, equipou e embelezou mais de 350 logradouros, inclusive nos distritos rurais.

CEU

Localizado na rua Ângelo Gaiotto, atrás do Colégio Estadual Polivalente, o CEU do Santa Rita concentra, em um mesmo espaço, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, serviços socioassistenciais, de formação e qualificação para a promoção da cidadania. Ao lado do CEU, na mesma quadra, estão presentes ainda a unidade básica de saúde e a capela mortuária do bairro.