Prefeitura implanta LED nos conjuntos Delta, Lauro da Veiga, Novo Horizonte e Santiago

Moradores destes bairros da região oeste já podem usufruir da nova iluminação em LED; trabalho foi executado pela Londrina Iluminação

O Jardim Portal de Itamaracá, na região norte, também ganhou LED recentemente. Foto: Augusto Soares/Londrina Iluminação

As ruas dos conjuntos Delta, Lauro da Veiga Pessoa, Novo Horizonte e o Jardim Santiago, na região oeste, ganharam nova iluminação em LED. A parte do Jardim Bandeirantes que fica abaixo da Rua Serra dos Mangabeiros, na mesma região, também foi contemplada. A Prefeitura, por meio da Londrina Iluminação (LI), modernizou 88 postes de 16 ruas dos conjuntos Delta e região, e mais 225 luminárias de 35 ruas do Santiago.

Agora, técnicos da Londrina Iluminação, que também já haviam concluído recentemente o Conjunto José Giordano e Residencial do Café, na região norte, estão entrando na fase final da modernização em LED na área dos conjuntos Santa Rita 5 e 6, na região oeste da cidade.

O Jardim do Sol, também na região oeste, é outro bairro que também está sendo atendido e que deverá ser concluído nos próximos dias. O mesmo deverá acontecer com o Jardim Novo Aeroporto, atrás da Praça Nishinomiya, já na região leste, entre as avenidas Santos Dumont, Alziro Zarur, Paul Harris e Rua Bagatelli.

“Em breve estaremos entregando toda a Etapa 1 de modernização da iluminação pública de Londrina, de um total de três que deverão ser executadas até 2024”, esclarece o presidente da LI, Claudio Tedeschi. “Londrina será 100% LED, como nos orientou o prefeito Marcelo Belinati”.

Na Etapa 1, estão sendo implantadas 5.021 luminárias LED em 540 ruas de 34 setores, que englobam 109 localidades – a grande maioria formada por bairros inteiros. “Alguns são bairros grandes, outros são pequenos, de poucas quadras, mas o mais importante é que são de todas as regiões: norte, sul, leste, oeste e centro da cidade”, explica o presidente da companhia.

Segundo o diretor de Operações da LI, Alexander Farias Fermino, às vezes, por uma questão de logística, economicidade e otimização de recursos, “fazemos parte de um bairro para posteriormente concluir. Mas todos serão atendidos, sem problemas”. Até agora, 65 bairros já foram concluídos nesta etapa, e outro 12 estão em andamento.

A Etapa 2 será iniciada neste segundo semestre. “O cronograma e a definição dos setores e bairros desta etapa serão apresentados oportunamente, sempre respeitando critérios técnicos, como substituição das antigas lâmpadas de mercúrio, braços e luminárias antigas, lugares ermos ou muito escuros, ruas com grande fluxo de pessoas, praças e o entorno de escolas, UBS e creches, que são chamados de ‘cinturão de segurança’, avenidas, vias arteriais, vias coletoras dos bairros e estoque regulador de materiais e componentes, que depende também dos fornecedores”, salienta Fermino.

Troca tudo

Além das luminárias, os técnicos da Londrina Iluminação também trocam os “braços” (hastes que sustentam as luminárias na ponta), o “chicote” (todas as fiações), relés fotovoltaicos, conexões e demais itens que compõem todo o conjunto de cada poste. A substituição total garante maior durabilidade à luminária, que pode chegar a 20 anos. A Londrina Iluminação só utiliza produtos homologados e de alta qualidade, que passam por inspeções e verificações prévias perante os fornecedores.

Até o final de maio, a Prefeitura e a Londrina Iluminação já haviam instalado 31.887 luminárias LED, o que representa mais da metade dos pontos de luz que precisam ser modernizados nos perímetros urbanos de todo o município (incluindo a sede dos distritos, patrimônios e vilas rurais), que é de 61.806 pontos.

NCPML