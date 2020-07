Prefeitura implanta praça no Jardim Vale Verde com academia e parquinho

Antes alvo de descarte de lixo, terreno público na zona leste foi urbanizado pelo Município para moradores utilizarem após o período de pandemia

Ontem, 24, o prefeito Marcelo Belinati inaugurou a nova praça do Jardim Vale Verde, na região leste da cidade. Localizado na esquina das ruas Elias Kalin Youssef e Rafael Martines Lopes, o espaço – até então um terreno público vazio – recebeu diversas melhorias para o usufruto da população após o período de pandemia.

Para transformar o local em praça, a Prefeitura de Londrina realizou a limpeza completa da área, com serviços de remoção de entulhos e capina do mato. Executou também o nivelamento do solo, o plantio de grama e a poda de árvores.

Após o preparo do lote, veio a implantação dos equipamentos públicos: academia ao ar livre para exercícios de ginástica, e parque infantil para as crianças equipado com vários brinquedos, bancos, mesas e lixeiras.

As luminárias LED instaladas são mais eficientes e econômicas, favorecendo a utilização da praça inclusive no período noturno. Foram quatro pontos LED na área interna da praça, e outros quatro à frente, na Rua Elias Kalin, que inclusive teve modernização de todas as luminárias, com 12 pontos no total. Já a sinalização viária, demarcada nas vias do entorno, trouxe mais segurança para o trânsito da região.

Implementadas num esforço conjunto entre a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), as secretarias municipais de Obras e Pavimentação (SMOP), do Ambiente (SEMA) e, além da Sercomtel Iluminação e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), as benfeitorias integram o programa de Revitalização de Praças e Espaços Públicos, lançado em 2018. Desde que entrou em vigor, a ação já beneficiou quase 270 pontos nos perímetros urbano e rural de Londrina.

Danylo Alvares – Assessoria CMTU