Prefeitura inaugura Tecnocentro de Londrina nesta quinta-feira (26)

Solenidade, a partir das 9h, inaugura local estruturado para ser sede do Ecossistema de Inovação de Londrina, abrigando aceleradoras, empresas, startups e profissionais liberais, atuantes nos campos de tecnologia e inovação

A cidade de Londrina, que cada vez mais se configura como um polo de inovação e tecnologia, viverá mais um momento histórico. Após 20 anos de espera, o Tecnocentro de Londrina, construído dentro do Parque Tecnológico Francisco Sciarra, na região leste, será inaugurado nesta quinta-feira (26), às 9h.

A solenidade de inauguração acontecerá na sede do espaço, que fica na Rua Damaris Rosa de Menezes Monteiro, 333, e contará com a presença do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, do presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Bruno Ubiratan, e do presidente da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento da (CTD), Luciano Kühl.

O Tecnocentro foi estruturado para ser sede do Ecossistema de Inovação de Londrina, abrigando aceleradoras, empresas, startups e profissionais liberais, atuantes nos campos de tecnologia e inovação, em modelo de coworking (espaço compartilhado). Também pretende sediar eventos do ecossistema da cidade como os hackathons, que são os eventos que propõem a inovação por meio de uma disputa positiva de ideias e de ações entre os envolvidos em prol da organização.

O Tecnocentro também será a sede d0a CTD, proprietária do imóvel, que faz a gestão do espaço junto com a Codel. O local possui área total de 3.150 m², divididos em pavimento térreo – que conta com estrutura para laboratório, empresas, recepção, auditório, escritórios, anfiteatro, sanitários, salas de reunião, cozinha e copa, arquivo e administração – e pavimento superior, que possui laboratório, sala de reuniões, recepção, áreas destinadas para empresas e sanitários. Também possui área externa, com estacionamento, áreas técnicas para equipamentos e guarita.

A construção do local teve início em 2002, mas sofreu diversas interrupções. Em 2019, na administração do prefeito Marcelo Belinati, as obras foram retomadas, com a liberação de aproximadamente R$ 2,9 milhões do Governo do Estado, via Secretaria do Desenvolvimento e de Obras Públicas. O Tecnocentro está entre as ações da secretaria estadual definidas como Centros de Desenvolvimento Econômico.

Com isso, a partir de 2019, o município de Londrina executou toda a estrutura do laboratório, o pavimento superior, o anfiteatro, a parte elétrica, reforma do transformador, inserção de refrigeração, piso e iluminação. A Prefeitura investiu mais R$ 932.196,65 em recursos municipais, para a inserção de aparelhos de ar-condicionado no local. A conclusão das obras ocorreu em setembro de 2021 e as instalações do sistema de refrigeração aconteceu no primeiro trimestre de 2022.

O presidente da Codel, Bruno Ubiratan, afirmou que o Tecnocentro é uma obra de extrema importância para Londrina, que foi idealizada em 1998 e agora sai do papel. “Vai abrigar o Ecossistema de Inovação e fortalecer o ambiente de inovação e tecnologia de Londrina, atraindo mais negócios e desenvolvimento para a cidade”, salientou.

O diretor de Ciência e Tecnologia da Codel, Roberto Moreira, disse que a entrega do Tecnocentro representa um momento histórico para o Ecossistema de Inovação e para o setor de tecnologia de Londrina. “Nosso município já se destaca por ser um polo tecnológico e todo o setor anseia, desde os anos 2000, pela viabilização do Tecnocentro como um verdadeiro centro de inovação. Agora, viramos esta grande página, e isto certamente será um divisor de águas para o setor de tecnologia de Londrina”, ressaltou.

Moreira informou que, para fazer a gestão estratégica do Tecnocentro, o município fez um planejamento estratégico para que o local se torne o Centro de Inovação de Londrina. “O estudo foi feito pela Fundação CERTI, de Florianópolis e, agora, a segunda fase é estruturar uma Organização Social, na qual a Codel e a CTD pretendem fazer parte, que irá fazer a gestão estratégica do centro”, contou.

O presidente da CTD, Luciano Kühl, explicou que a CTD fará a gestão do prédio, que faz parte do patrimônio da companhia, com o objetivo principal de trabalhar com Govtech (conjunto de infraestruturas, soluções e atores que utilizam a inovação e a tecnologia para melhorar serviços e processos público), e com Smart Cities (sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida).

Segundo Kühl, o Tecnocentro vai congregar as empresas e soluções tecnológicas relativas à Govtec e Smart Cities. “A CTD será a empresa âncora deste ambiente e acreditamos que, por meio deste espaço, pegaremos muitas ideias e inovações criadas dentro do Tecnocentro, por empresas e startups, que poderão ser utilizadas na Prefeitura de Londrina e em outras prefeituras. Por isso, termos um espaço com este, de tecnologia e inovação, é um grande ganho para a CTD, para a cidade de Londrina e para o estado do Paraná, que terá um polo de inovação focado em Govtec e cidades inteligentes”, frisou.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, ressaltou que o Tecnocentro é muito importante para Londrina e que a sua inauguração é fruto de muito trabalho e planejamento. “Nos empenhamos muito para a realização do Tecnocentro, acompanhando cada etapa desse processo. Temos certeza de que esse grande polo de inovação proporcionará importantes avanços tecnológicos e econômicos para a cidade”, enfatizou.

