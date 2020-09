Prefeitura informa o que abre e fecha no feriado da Independência

Serviços essenciais, como de Saúde e de Segurança, prestarão atendimento à população

A Prefeitura de Londrina informa como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado da Independência no Brasil, na segunda-feira, 7 de setembro. Não haverá atendimento ao público na sede administrativa da Prefeitura e nas demais repartições, como as autarquias e fundações, permanecendo abertos apenas os serviços essenciais, como os de saúde e segurança.

Saúde

Funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos do Maria Cecília (18 horas) e do União da Vitória (16 horas), as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Centro-Oeste) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), sendo que a UPA do Sabará é a referência para o atendimento em casos suspeitos de COVID-19.

O plantão do CAPS III, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) também estarão em funcionamento.

Para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas respiratórios, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Ricardo (Rua Rosa Branca, 246) e do Maria Cecília (Avenida Eugênio Gayon, 835) ficarão abertas durante o feriado, das 7 às 19 horas.

As demais Unidades Básicas de Saúde, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Policlínica, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD estarão fechados, retornando normalmente na terça-feira (8).

Defesa Social

O trabalho da Guarda Municipal de Londrina (GML) também funcionará normalmente durante o feriado, por ser essencial. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

O trabalho da guarda também inclui o videomonitoramento e fiscalização de estabelecimentos suspeitos de descumprir os decretos municipais que regulam o funcionamento de comércio, indústrias e outros segmentos. Todos estes serviços operacionais da GM funcionam 24 horas por dia. A comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências junto a GML, por meio dos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).

ACESF

O atendimento a funerais da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF) segue normalmente, todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos. No feriado, somente a equipe administrativa não terá expediente.

Cultura

As bibliotecas públicas permanecem fechadas para atendimento presencial ao público, devido à pandemia do coronavírus. As pessoas que precisarem entrar em contato com a Biblioteca Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, por exemplo, podem mandar um e-mail para biblioteca@londrina.pr.gov.br ou ligar no telefone (43) 3371-6500.

Fazenda

Na segunda-feira (7) não haverá expediente na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda. Para ser atendido pessoalmente, os contribuintes precisam agendar um horário previamente, pela internet. Clique aqui. Aqueles que não têm acesso à internet, podem ligar no (43) 3372-4424.

PROCON

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (PROCON-LD) também não terá expediente no feriado. O consumidor que se sentir lesado e desejar fazer uma denúncia ou reclamação pode entrar em contato pelo e-mail procon@londrina.pr.gov.br, pelo Facebook (www.facebook.com/ProconLd/).

COHAB

A Companhia de Habitação de Londrina (COHAB-LD) também não terá expediente neste dia. O trabalho volta a funcionar normalmente na terça-feira. O atendimento ao público está sendo feito por telefone ou meio eletrônico, das 8h30 às 17h30, pelo número (43) 3315-2233, ou pelo site da companhia.

Trabalho, Emprego e Renda

A sede da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, administradora do Sistema Nacional de Emprego (SINE) em Londrina, também permanece fechada no feriado. Temporariamente, os serviços presenciais de vagas de emprego estão suspensos por conta do enfrentamento ao coronavírus. Nos dias úteis, o local permanece com atendimento telefônico, das 8 às 14 horas de segunda a sexta, pelo telefone 3373-5700, e com o atendimento agendado do seguro desemprego. Os serviços do SINE funcionam pela internet 24 horas todos os dias. Clique aqui para acessar o site.

Ambiente

O Parque Municipal Arthur Thomas permanece fechado, devido à pandemia do novo coronavírus. Também não haverá expediente sede da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA).

Transporte coletivo

Na segunda-feira (7), o transporte coletivo vai operar com a tabela de horários referente aos domingos. A movimentação nos terminais será acompanhada por fiscais da CMTU e ônibus extras poderão ser liberados conforme a demanda.

Trânsito

Os agentes municipais vão atuar no monitoramento e fiscalização do trânsito em efetivo reduzido, com atendimento de plantão.

Feiras

As feiras livres, feiras da lua e gastronômicas terão funcionamento facultativo.

Limpeza Urbana

Os serviços de varrição, capina e roçagem do mato, remoção de entulhos, conservação de lagos e as demais atividades de asseio da cidade serão suspensos no feriado.

PEVs

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela ficarão fechados para o recebimento de resíduos, voltando a abrir no dia seguinte, das 8 às 17 horas.

Coleta do lixo

A coleta do lixo, que inclui o rejeito e os resíduos orgânicos, será realizada normalmente nos bairros já atendidos às segundas.

O recolhimento do material reciclável será feito de maneira diferenciada, de acordo com a escala de trabalho de cada cooperativa de catadores. Enquanto Coopernorth, Coocepeve, Cooper Refum, Ecorecin e Cooperoeste adiantarão para esta sexta-feira (4) o atendimento dos setores de segunda, a Cooper Região e Coopermudança compensarão o dia parado na terça (8).

O morador que eventualmente não souber a entidade encarregada da região onde habita pode fazer a consulta no endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.

Atendimento

Os setores de atendimento ao público vão parar durante o feriado e retornarão à programação habitual na terça, a partir das 8h.

Terminal Rodoviário de Londrina (TRL)

A rodoviária terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.