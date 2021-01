Prefeitura inicia envio de carnês impressos do IPTU 2021

Os boletos também poderão ser gerados no Portal da Prefeitura a partir de segunda-feira, para pagamento à vista ou da primeira parcela

Na próxima semana, os contribuintes poderão conferir os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício 2021, no Portal da Prefeitura de Londrina. Hoje (11), o link para gerar os boletos estará em banner publicado na página inicial e no site da Secretaria Municipal de Fazenda. Além do portal, a Prefeitura fará a emissão dos carnês impressos. O envio começou na sexta-feira (8), e a entrega será executada pelos Correios.

Este ano, o IPTU terá duas datas de vencimento para pagamentos totais à vista ou da primeira parcela, nos dias 27 de janeiro e 12 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento à vista terá o desconto de 10%. Caso o contribuinte tenha quitado seu IPTU à vista nos anos anteriores, o desconto pode ser de até 13%, acrescido de 1% a cada ano se foram pagos à vista desde 2018.

Para parcelamentos, o contribuinte pode utilizar os boletos enviados no carnê. O IPTU 2021 pode ser dividido entre duas a 11 parcelas, desde que cada parcela tenha valor mínimo de R$50,00.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, para o exercício de 2021 foram lançados R$ 407.219.857,20, montante que corresponde ao valor do IPTU mais taxa de coleta de lixo. Esta última foi estabelecida em R$ 169,57 por ano, considerando que a coleta ocorra três vezes por semana no endereço. Para chegar a essa quantia, foi feito rateio dos custos do serviço no período de novembro de 2019 a outubro de 2020, que foi de R$43.058.811,36.

Como o Sistema Tributário Municipal permanece em atualização para fechamento contábil e atualização de dados, as informações sobre IPTU dos anos anteriores, inscrito ou não em dívida ativa, estão temporariamente indisponíveis. Estes e outros dados, sobre ISS, ITBI, certidões e demais taxas poderão ser obtidas a partir de 18 de janeiro, pelo Portal da Prefeitura e na Praça de Atendimento da Fazenda.

NCPML