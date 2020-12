Prefeitura inicia obras de recuperação da UBS do Ideal

Reforma da unidade inclui pintura das salas, troca de piso e outras melhorias; serão investidos na obra mais de R$240 mil

Foi assinada a ordem de serviço que autoriza o início das obras de recuperação da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Ideal, na região leste. Em solenidade oficial, o documento foi assinado pelo prefeito Marcelo Belinati, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, e entregue ao engenheiro civil Moisés Naime, representante da Iguaçu Construções e Comércio, empresa londrinense que irá executar os serviços.

Atualmente, a UBS do Jardim Ideal possui área construída de 300,33 metros quadrados. O prédio, inaugurado em 2005, não passou por nenhuma reforma ou adequação em sua estrutura. Somado ao desgaste relativo de depreciação predial, a unidade apresentou problemas estruturais durante as fortes chuvas que ocorreram em janeiro de 2016.

Durante a solenidade, o prefeito lembrou que a recuperação da UBS do Jardim Ideal faz parte do Programa de Reestruturação da saúde pública, que está sendo executado pelo Município. “Já entregamos sete UBSs completamente reformadas e reequipadas, com mais profissionais de saúde, estamos reformando outras oito UBSs e agora iniciamos a nona. E a previsão é que, na transição do primeiro para o segundo semestre, seja entregue a ordem de serviço para melhorias em mais dez unidades, tudo dentro do programa de reestruturação. Isso inclui reforma dos prédios, troca de equipamentos, contratação de profissionais, enfim, inúmeras ações que visam melhorar o atendimento para a população”, detalhou.

Marcelo adiantou que a Prefeitura também deverá entregar a ordem de serviço para início das obras de reconstrução do Pronto Atendimento Infantil (PAI). “A licitação da Maternidade Municipal está em andamento, para obras de ampliação, e isso também faz parte do programa. Também pretendemos recapear 70 vias da região leste, desde a BR-369 até a Dez de Dezembro e Avenida das Laranjeiras, construir a nova sede do SAMU, próximo à Rodoviária, citando apenas na região leste, entre outras medidas por toda a cidade”, citou.

O prefeito destacou que, embora haja muito a ser feito em prol da população, a Prefeitura tem enfrentado os problemas de frente, com diálogo e atitude. “Temos a responsabilidade de fazer o que é correto, e isso vai ser muito bom para Londrina. Vamos arrumar a cidade como ela precisa, para que volte a crescer. Isso me deixa muito feliz, porque os resultados aparecem. Nada resiste ao trabalho. E Londrina está sendo preparada para um novo ciclo de desenvolvimento, como não acontecia há muitos anos”, finalizou.

O contrato firmado com a Iguaçu Construções e Comércio contempla adequações e melhorias no piso externo, calçada e acessos à UBS Ideal. Também deve ser executada pintura, revisão e reforma nas paredes de todas as salas, substituição de vidros e troca do piso interno, melhorias nas instalações hidráulicas e elétricas, e adequações nos rufos, calhas e telhado.

A unidade também irá contar com adaptações que garantam a acessibilidade das pessoas com deficiência, como rampas de acesso, banheiros e bebedouros adaptados. São atendidos na UBS cerca de cinco mil moradores dos bairros Ideal, Santa Inês, Castelo, e os Parques das Indústrias Leves e Waldemar Hauer.

O secretário municipal de Saúde frisou Londrina está passando por muitas mudanças e melhorias, atingindo um novo patamar de crescimento e reestruturação. “E na Saúde isso não é diferente. Desde 2017, a atual administração tem atuado em prol desse avanço, com projetos e planejamento que nunca antes haviam sido feitos. Com a liderança do prefeito, tiramos a cidade do isolamento político, prova disso foi o orçamento destinado à Saúde, que aumentou de 2016 para 2019 em mais de R$300 milhões. Esse é um número muito robusto, e com isso conseguimos realizar esse novo momento de reconstrução da cidade”, apontou.

Machado acrescentou que, além das reformas e melhorias das unidades de Saúde, a Prefeitura tem investido na aquisição de novos equipamentos. “Temos fatos e dados que comprovam que estamos vivendo uma nova realidade. Quase cem médicos já foram contratados pela atual administração, e estamos muito próximos de convocar mais cem, resolvendo efetivamente a questão da atenção básica. Quando assumimos, as Unidades de Pronto Atendimento contavam com dois médicos plantonistas, hoje são sete. Isso tudo é graças à atenção que o prefeito dedica para a área da saúde, uma das prioridades da sua administração, e comprova que a Saúde está crescendo a cada dia”, reiterou.

Para a recuperação da UBS Ideal, serão investidos recursos na ordem de R$240.767,01, previstos no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. A escolha da empreiteira ocorreu mediante processo de licitação, na modalidade de tomada de preços. Com a entrega da ordem de serviço ao engenheiro civil da construtora Iguaçu, os trabalhos vão iniciar na próxima semana.

Com prazo previsto de 120 dias para que a recuperação seja finalizada, os atendimentos feitos aos usuários da UBS do Ideal foram transferidos para a unidade da Vila Casoni, que fica na Avenida Dez de Dezembro, 580. Somente os atendimentos odontológicos serão realizados na UBS Mister Thomas, situada na Rua José Martins de Oliveira, 215. Já os grupos de atividades conduzidos pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) serão desenvolvidos na Capela Santa Inês (Rua Grafita, 140), e na Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Avenida Dez de Dezembro, 647).

O programa de Reestruturação da Saúde da Prefeitura de Londrina já finalizou as obras de sete unidades básicas de Londrina: UBSs Pind, Panissa, Patrimônio Selva, Jardim do Sol, Alvorada, Carnascialli e Vila Casoni. Também foram reformados o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS-i). A expectativa é que, até o final do próximo ano, todas as UBSs recebam as melhorias estruturais.

Dentre as autoridades presentes na solenidade de entrega da ordem de serviço, também compareceram os vereadores Jairo Tamura, Ailton Nantes, Estevão da Zona Sul e João Martins. Participaram também a coordenadora da UBS Ideal, Edna Marli Tomeleri Athayde, moradores do Jardim Ideal, entre outros.

