Prefeitura inicia recape asfáltico em 13 ruas de bairros da região leste

Melhorias serão feitas em em vias de dois bairros, atendendo a uma antiga solicitação dos moradores; recapes também foram finalizados recentemente em outros pontos da cidade

Começou, na semana passada, mais uma etapa de serviços para a recuperação de asfalto na zona urbana de Londrina, abrangendo diversas ruas da área leste da cidade, na região dos bairros Jardim Graziela e Aeroporto. Em execução pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), os trabalhos integram o pacote de recape asfáltico que totaliza R$ 3,2 milhões para levar melhorias a 25 pontos do município.

Inicialmente, as ações estão sendo realizadas na rua João Gaion, da rua Dom Henrique até o número 299, próximo à avenida São João. Apenas para revitalizar este trecho de pavimento, está prevista a execução de quase 2.000 m² em recape, totalizando 150 toneladas de massa asfáltica (CBUQ) aplicada.

Posteriormente, os serviços terão sequência nas outras dez localidades que compõem este pacote de recapes, com programação a ser definida, conforme as demandas e urgências da Prefeitura. A maior parte terá o asfalto recuperado em sua totalidade. São elas as ruas Dom Henrique, Cristovão Colombo, Francis Bacon, Xenofonte, Gertrudes Bischoff, Dr. Waldiro de Campos Gouvêa, Antonio Favoretto, Martim Afonso de Souza e Angelina Tardivo Sisti.

A atual série de melhorias contempla ruas cuja recomposição de pavimento era solicitada pela população dessa área há muitos anos, sendo pontos que estavam deteriorados e com muitos buracos. Com piso de melhor qualidade, os motoristas, ciclistas e pedestres agora terão mais segurança, conforto e mobilidade para realizar suas atividades.

Ao todo, nessa etapa, a previsão é executar mais de 25 mil m² em recape. As máquinas devem aplicar cerca de 2 mil toneladas em massa asfáltica. O investimento é de R$ 760 mil, aproximadamente, com recursos municipais.

Mais recapes

Na semana passada, a Prefeitura de Londrina concluiu as ações de recape nas ruas Vitória Régia e Flor dos Alpes, no Parque Ouro Branco, região sul. Foram realizados cerca de 18 mil m² em revitalização de asfalto e o investimento foi de R$ 490 mil. Estes serviços também integram o pacote geral de R$ 3,2 milhões utilizados para essa finalidade.

A iniciativa já contemplou, antes, recapes nas ruas Copo de Leite e Flor de Maio, na Vila Ricardo, região leste. Na mesma região, a ação ocorreu na pista antiga da avenida dos Pioneiros, antes do trecho que foi duplicado. Outra obra importante foi o recape da Avenida Sylvio de Barros – entre a Rodovia Carlos João Strass e a Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana – facilitando o acesso ao Terminal Milton Gavetti (região norte), que foi reconstruído e ampliado. Ainda foi feita a nova pavimentação das ruas Adriano Marino Gomes e Deputado Agnaldo Pereira Lima, no Jardim Lagoa Dourada, que foi totalmente revitalizado e entregue recentemente à população.

A rua Alcides Turini, na região sul, foi outra recuperada pela Prefeitura com este recurso. E no acesso ao distrito de Lerroville, a partir da PR-445, as melhorias asfálticas estão em andamento. Por meio da mesma ação, várias outras ruas também serão recuperadas, em breve, em diferentes localidades, incluindo o Jardim Piza e Jardim Petrópolis.

E nesta semana, outro trabalho de melhorias em pavimento foi executado pela SMOP na região do distrito da Warta. Houve correções e adequações no trecho que dá acesso à sede da Embrapa Soja.

A Prefeitura de Londrina já recuperou o asfalto de aproximadamente 500 km de ruas nos últimos quatro anos.

NCPML