Prefeitura inicia recape completo da Avenida Luigi Amorese na região oeste

Trecho contemplado também recebeu reparos nas calçadas, instalação de rampas para cadeirantes e melhorias na drenagem; lote de recapes também inclui ruas Tremembés, Brasil e Uruguai

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), iniciou ontem (10) os trabalhos de recape asfáltico que serão executados na Avenida Luigi Amorese, entre a Avenida Antônio Capello e o viaduto da Avenida Brasília.

O trecho contemplado conta com 2 km de extensão, em pista dupla. Ontem, os operários trabalharam no trecho entre a rua Capichingui e Jaracatiá. Anteriormente, as equipes haviam feito a limpeza e a fresagem da pista, assim como reparos nas calçadas, instalação de rampas para cadeirantes, melhorias no sistema de drenagem e outros serviços, que tinham sido iniciados em fevereiro.

Essa é a primeira série de intervenções de um pacote que também contempla as ruas Tremembés, Brasil e Uruguai, e que compreende o lote 1 do programa Paranacidade. No total, o investimento nesse conjunto de obras é de R$ 5.069.425,33, com recursos oriundos da Agência Fomento Paraná, do Governo do Estado. Os trabalhos estão a cargo da empresa Tapalam – Construções e Empreendimentos Ltda., que foi contratada através de licitação.

A previsão é que o lote 1 esteja finalizado em outubro deste ano, e as demais vias receberão a mesma sequência de etapas que está sendo realizada na Avenida Luigi Amorese, com exceção dos trabalhos de drenagem, que não serão feitos nas ruas Brasil e Uruguai. A partir de hoje (11), serão iniciados os reparos nas calçadas e a instalação de rampas de acessibilidade na Rua Tremembés, na Vila Casoni, onde o recape será executado posteriormente.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, as vias escolhidas para receber essas ações estão em condições precárias, e necessitam de recape já há bastante tempo. “Também consideramos outros fatores para escolher as ruas, como o volume de tráfego e a importância das vias. A obra da Avenida Luigi Amorese, por exemplo, vai se conectar a um recape que fizemos recentemente na Avenida Leste-Oeste, o que melhorará o acesso à região oeste, onde se localizam diversos bairros”, disse.

Outras ações – Além das obras de recape, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação prossegue com os serviços de recomposição asfáltica diariamente, em todas as regiões da cidade.

Ontgem (10), uma equipe da SMOP executou o tapa-buracos nas avenidas Aniceto Espiga e Presidente Castelo Branco, ambas no Parque Universidade, assim como na Rua Delaine Negro (Gleba Palhano). No mesmo período, foram iniciadas as ações na Rua Constantino Pialarassi, também no Parque Universidade, onde os trabalhos também prosseguiram à tarde. A operação tapa-buracos ainda contemplou, durante a tarde, as ruas Ulrico Zuínglio e Martinho Lutero, na Gleba Palhano.

Outra ação efetuada pela SMOP, pela manhã, foi a implantação de um quebra-molas na Avenida Saul Elkind, entre a Rua Pompeu Soares Cardoso e a unidade do Corpo de Bombeiros.

Além disso, duas equipes realizaram a execução de capa asfáltica CBUQ na rotatória entre os jardins União da Vitória e Buriti, durante a manhã e a tarde. Já na Rua Santa Margarida, localizada na Vila Fraternidade, as atividades realizadas à tarde abrangeram a limpeza e preparação da via para a execução de capa e reperfilagem asfáltica.

NCPML