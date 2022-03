Prefeitura inicia revitalização da Praça Dom Pedro I na avenida Tiradentes

Espaço vai ser modernizado e receberá novas mesas e bancos de concreto, lixeiras de aço, rampas de acesso e local para a instalação de food trucks

Na quarta-feira (16), a Prefeitura de Londrina deu início à revitalização da Praça Dom Pedro I, localizada na Avenida Tiradentes esquina com a Rua Gustavo Barroso. O espaço, que é considerado um ponto tradicional da cidade, receberá uma limpeza geral, serviços paisagismo, plantio de grama, instalação de mobiliários novos e de pavimentação asfáltica.

Inicialmente, as primeiras intervenções foram a retirada do piso antigo da praça e a limpeza dos materiais com a ajuda de duas máquinas. A previsão é que as obras durem 120 dias, ou seja, quatro meses, a contar de hoje. A empresa responsável é a contratada por licitação, Urban Green Serviços Urbanísticos, que receberá R$ 801.464,86. Ela deverá entregar a praça com luminárias de LED instaladas, bancos de concreto, mesas com quatro lugares, lixeiras para materiais orgânicos e recicláveis feito em aço, rampas de acesso e piso tátil para as pessoas com deficiência e calçadas em concreto. Ao todo, são 7.723.25 m² de área a serem trabalhados.

O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, que esteve no local hoje pela manhã para conferir o início dos trabalhos, lembrou que no entorno da praça existe um comércio fortalecido, escolas e milhares de moradores. Estes, por meio da Associação de Moradores, conversaram com os gestores da Prefeitura de Londrina pedindo que esse espaço emblemático do município fosse revitalizado. “Do jeito que a praça estava, ela tinha virado um local estigmatizado e nós queremos devolvê-la para a população, fazendo com que as famílias voltem a utilizar o espaço, que ele possa receber eventos e se tornar atrativo novamente”, ressaltou Canhada.

Ele lembrou que o projeto da praça Dom Pedro é belíssimo e vai transformar em um local humano, moderno, bonito e iluminado, trazendo mais segurança para a região. “A praça fica na entrada da cidade para que vem de Cambé e fica em uma das movimentadas avenidas de Londrina”, completou.

Além disso, de acordo com o secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, a reforma propiciará a instalação, no futuro, de food trucks para a população. “A revitalização da praça Dom Pedro I é de extrema importância para o Jardim Shangri-Lá, que é um dos primeiros bairros de Londrina, e para a cidade como um todo. Ela já passou, no ano passado, por algumas melhorias. Porém, agora, estamos implantando um projeto que vai revitalizá-la completamente, dando uma nova cara para o local e uma nova área de lazer para a população que mora no entorno”, explicou Verçosa.

NCPML