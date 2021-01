Prefeitura inicia segunda fase da revitalização do Lago Igapó II

Obras incluem recape e pintura da ciclovia, instalação de bancos, implantação de floreiras e recuperação de calçada no trecho da Avenida Higienópolis

A Prefeitura de Londrina deu início na quinta-feira (14), à segunda fase das obras de revitalização do Lago Igapó II. Entre as melhorias a serem realizadas, estão a recuperação da calçada localizada no trecho da Avenida Higienópolis; a implantação de novo mobiliário urbano em diversos pontos, como as ilhas de trânsito ao redor do lago, que receberão bancos; e a reforma da ciclovia, onde será feito o recape e pintura, nova sinalização e a troca dos tachões que delimitam o traçado por floreiras.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, a previsão é de que os trabalhos estejam concluídos em até 90 dias. “Durante esse período, as equipes vão sinalizar bem a área e procurar causar o menor impacto possível à população. Pedimos a compreensão e a paciência de todos, pois trata-se de uma obra que vai deixar um dos nossos cartões postais mais bonito, seguro e acessível para os londrinenses e visitantes”, destacou.

Os trabalhos dão sequência às melhorias realizadas no ano passado, que incluíram a instalação de 305 luminárias de LED nos perímetros interno e externo do Igapó II, a troca das calçadas e a recuperação do asfalto das vias do entorno. Elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), o projeto inclui medidas de acessibilidade como a implantação de rampas para cadeirantes e sinalização específica. Para a sua execução, o Município realizou um investimento total de R$ 958.949,93, dividido em duas licitações: a Tomada de Preços no 0011/2020, com valor de R$ 301.811,37; e a Tomada de Preços no 0015/2020, que totalizou R$ 657.138,56.

NCPML