Prefeitura intensifica acompanhamento e fiscalização de obras públicas

Oito obras receberam visitas da Prefeitura ontem (26); foi autorizada a Ordem de Serviço para construção da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste

Com o objetivo de proporcionar mais eficácia e celeridade às execuções de obras públicas municipais, a Prefeitura de Londrina prossegue atuando com seu plano integrado de fiscalização e acompanhamento dos serviços em andamento. Ontem (26), os secretários de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada e de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, e equipes técnicas do Município realizaram visitas a oito obras que estão sendo executadas em diferentes regiões. Em todas as atividades, estiveram presentes também representantes e engenheiros das empresas responsáveis pelos trabalhos. A agenda começou pela manhã e transcorreu até o período da tarde.

A primeira área visitada foi ao local onde será iniciada a construção da trincheira da avenida Rio Branco com avenida Leste-Oeste. O prefeito Marcelo Belinati autorizou a ordem de serviço para esta que é uma das obras mais importantes das últimas décadas na cidade, com investimento de mais de R$ 25 milhões e grande infraestrutura. As intervenções incluem trincheira construída em concreto, com túnel e ciclovia, em uma área de entroncamento que permite a ligação entre as regiões oeste, leste, norte e central.

No local, o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, enfatizou a relevância do projeto para Londrina e a complexidade da obra. “Esta obra é fundamental e irá trazer ganhos importantes para a mobilidade urbana. O projeto vem sendo trabalhado com muito cuidado e carinho para que a população ganhe uma obra inteligente e de alta qualidade. Estaremos acompanhando, observando e fiscalizando cada ponto, imprimindo todos os esforços para que seja gerado o menor impacto possível aos moradores do entorno e aos motoristas que trafegam nessas vias, por onde passam milhares de veículos todos os dias”, afirmou.

Canhada frisou que, por ter prazo de execução de dois anos e causar impactos ao trânsito, alguns transtornos serão inevitáveis. “É necessário que a população tenha paciência e entenda que precisará conviver com alguns incômodos, que, infelizmente, fazem parte da progressão dos trabalhos das grandes obras. É direito do cidadão reclamar quando achar devido, mas também pedimos que reconheçam o esforço que o poder público vem colocando em prática para melhorar e estrutura viária de Londrina e trazer obras de qualidade. A evolução é clara e hoje temos quase 80 projetos de obras em execução ou em fases preparatórias”, enfatizou.

O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, ressaltou que a Prefeitura vem obtendo melhoras significativas quanto ao andamento dos processos licitatórios. “Temos hoje um programa que permitiu reduzir quase pela metade o tempo de tramitação das licitações. Um bom exemplo são as obras de engenharia, que antes levavam 200 dias, em média, para licitar, e agora ocorrem em cerca de 110 dias, em razão da maior organização. Também intensificamos as fiscalizações nas execuções, pois as obras sempre podem gerar interferências no trânsito, em galerias de água, postes de luz, acesso a residências, entre outros aspectos. É preciso estar atento e atuar rápido para tentar minimizar os impactos”, disse.

Desde a assinatura dos contratos, um plano de execução é iniciado pela Prefeitura juntamente com as empresas, avaliando o local, a necessidade de alteração de tráfego e mapeamento de riscos antes do início de fato. “Após isso, outras intercorrências que são comuns no andamento dos trabalhos precisam ser solucionadas. Por isso, a ideia é estar sempre mais perto para que o cronograma seja cumprido com mais agilidade e ocasionando menos impacto à vida da população”, completou Cavazotti.

Além da trincheira da Rio Branco/Leste Oeste, outras sete obras foram visitadas ontem (26), em diferentes regiões (ver mais detalhes abaixo). São elas a reforma do Pronto Atendimento do Jardim Leonor (oeste); construção da Escola Municipal Moradas de Portugal (norte); construção do novo Terminal Milton Gavetti (norte); obras do Tecnocentro (leste); reforma da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (centro); construção do CMEI Nova Esperança (sul); e duplicação da Av. Faria Lima (oeste).

Integração – Nos últimos anos, a gestão do prefeito Marcelo Belinati vem fortalecendo o processo integrado de vistorias e fiscalização em todas as obras realizadas em Londrina, desde o processo licitatório. O plano agrega ações articuladas entre as secretarias municipais de Planejamento, Gestão Pública e Obras e Pavimentação. Trata-se de um trabalho que é desenvolvido constantemente, por meio de visitas de rotina, planejamentos e reuniões com engenheiros e dirigentes das empresas responsáveis pelas obras, contratadas através de licitação. Este acompanhamento, unificado e permanente, facilita a comunicação entre as pastas responsáveis pelos recursos financeiros, licitações e execução das obras.

Obras visitadas

Construção da Escola Municipal Moradas de Portugal, no Residencial Vista Bela, área norte. Nova unidade escolar que está sendo construída pela Prefeitura de Londrina com capacidade para atender cerca de 500 alunos. Com área total de 2.312,07 metros quadrados, a escola terá 10 salas de aula e mais duas para contraturno, refeitório, cozinha, lavanderia, laboratório de informática e ciências, sanitários, salas administrativas, sala de professores, biblioteca, pátio, estacionamento, além de uma quadra esportiva coberta. Os trabalhos estão 60% finalizados e a previsão de entrega é para abril deste ano. O endereço é Rua Mitsuki Shime com Rua Eugênio Spoladore.

O secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, destacou que a escola é uma conquista para o bairro Vista Bela. “Estamos ajudando a realizar o sonho dos moradores daqui, que aguardam há 10 anos por uma escola municipal. Os alunos residentes aqui eram, em grande parte, transportados para estudar em outras localidades, o que gerava deslocamentos e mais custos ao Município. Em pouco tempo, a obra estará pronta e será entregue”, salientou.

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal, também percorreu o local das obras. Ela destacou que a estrutura dará condições adequadas para os alunos estudarem e desenvolverem suas atividades com qualidade. “Além das salas de aula e todos os componentes construídos, os estudantes ainda contarão com uma quadra esportiva coberta. Eles merecem ter um local apropriado para, além dos estudos, praticarem suas atividades físicas e esportivas”, afirmou.

Reforma do Pronto Atendimento do Jardim Leonor, na região oeste. Aproximadamente 70% concluída, a obra caminha para as etapas finais. Os serviços envolvem troca de cobertura, melhorias na parte elétrica e hidráulica, troca de pisos e melhorias em paredes, novas esquadrias, impermeabilização, pintura geral, climatização, entre outros. O espaço será entregue à população totalmente repaginado, mais confortável e seguro para o público atendido e também para os servidores e colaboradores que ali trabalham. O endereço é Rua Aroeira, 284.

Construção do novo Terminal Milton Gavetti, na região norte. Trabalhos estão na reta final, com cerca de 90% de execução. Este terminal urbano está sendo construído do zero, após a demolição da estrutura antiga. O espaço passará a ser cerca de três vezes maior, com ampliação de 820 m² para 2.500 m² em área total construída. O equipamento público será mais moderno, funcional, com melhor fluxo de trânsito para veículos e passageiros, mais seguro e confortável.

No momento, estão sendo executadas intervenções referentes a instalações elétricas, cabeamentos e fiação, sistema de iluminação, piso tátil, além da pavimentação na área externa de um trecho da avenida Sylvio Barros. Compõem a obra melhorias como plataformas e pistas de rolamento para os ônibus, cobertura com estrutura metálica, pavimentos rígidos em concreto com mais resistência e maior tempo de vida útil, construção de novos banheiros, cobertura, fraldário, bicicletário, pintura, sinalização, paisagismo, entre outros serviços.

Obras do Tecnocentro

Os trabalhos do Centro de Desenvolvimento Econômico (Tecnocentro) de Londrina estão na fase final. Localizado na região leste, o Tecnocentro conta com uma área total de mais de 3.000 m², e vai abrigar startups, empresas e demais instituições da área de inovação. A execução está em torno de 70% no momento e a previsão de entrega é para meados de abril. Alguns dos serviços que restam envolvem instalação de tubulações, sistema de gás, paredes, execução de piso e paredes, além do sistema de climatização e pavimentação do estacionamento. O Tecnocentro fica localizado na Rua Henrique Caetano Gomes, dentro do Parque Tecnológico de Londrina Francisco Sciarra.

Reforma da Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) A obra foi concluída na primeira semana de janeiro. Foi realizada uma reforma geral no prédio que fica na avenida Juscelino Kubitschek, 2.896, centro. Houve readequação de ambientes e uma série e melhorias que possibilitarão o funcionamento da secretaria neste local, em breve.

Construção do CMEI Nova Esperança. Novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) que está sendo instalado pela Prefeitura na região sul da cidade. Área total construída será de 672 metros quadrados e o CMEI contará com quatro salas de aula, abrangendo atendimento de crianças de 0 até 6 anos de idade.

Haverá dois solários, pátio coberto, fraldário, sanitários, sala de repouso, salas administrativas e de professores, estacionamento, refeitório, copa e cozinha, lavanderia, vestiários, laboratório multiuso e de informática, entre outros componentes. A execução está hoje em 45% e a previsão de entrega é para junho de 2021. O endereço é Rua Sebastião Pedroso de Moraes, Praça número 2.

Duplicação da Av. Faria Lima. Cerca de 80% dos trabalhos estão concluídos no Lote 2 da obra, na região oeste, que tem extensão de 600 metros, aproximadamente. Esta etapa contempla duplicação e melhorias desde a ponte do Lago Igapó até a avenida Maringá. O Lote 1 já havia sido entregue.

NCPML