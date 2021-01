Prefeitura lança edição final do Perfil de Londrina 2020

O material chega à 45ª edição com uma série de dados sobre o município; outra novidade é o lançamento do 1º Caderno de Ações da PML

Está disponível para acesso a versão definitiva da publicação virtual Perfil de Londrina 2020. O material on-line fornece ao público, gratuitamente, um panorama amplo sobre o município, repleto de dados oficiais, informações e indicadores socioeconômicos, ambientais, territoriais, de infraestrutura e administrativos. A íntegra pode ser acessada no endereço www.londrina.pr.gov.br/perfil-de-londrina/perfil-de-londrina-2020 .

A compilação, que alcança sua 45ª edição, é organizada e elaborada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia (SMPOT). Os dados têm 2019 como ano-base e são fornecidos por diversos órgãos e institutos de pesquisa.

Uma das novidades da atual edição, composta por mais de 200 páginas, é a possibilidade de realizar download de tabelas e arquivos de maneira individual. Basta navegar no menu lateral direito da página, onde constam os capítulos temáticos da publicação, e clicar no nome da tabela ou mapa desejado. Também é possível baixar a publicação completa.

Outro atrativo da versão 2020 é a adição de um capítulo extra que abrange dados sobre ações e obras da Prefeitura de Londrina por região, no período de 2017 a 2020. Essas informações foram extraídas do 1º Caderno de Ações da Prefeitura, material inédito que reúne, com levantamento próprio dos servidores, as principais realizações, obras e investimentos feitos pelo Município nos últimos quatro anos, envolvendo mais de 20 secretarias e órgãos municipais.

De acordo com o diretor de Planejamento da SMPOT, Walter Cortez Mostaço, a versão mais recente do Perfil de Londrina foi aprimorada para oferecer formas mais simples e diretas de acesso aos conteúdos, facilitando a navegação ao público. “As pessoas agora podem ir direto ao ponto que desejam e abrir, dentro dos capítulos, os arquivos internos que mais lhe interessam de forma individualizada. A ideia é otimizar, cada vez mais, a navegação, e também tornar o material mais rico e de amplo alcance”, disse.

O diretor de Planejamento da SMPOT complementa que, nesse sentido, juntamente com a edição 2020 do Perfil, foi lançada a primeira edição do Caderno de Ações da Prefeitura. “Ele compila uma série de informações relevantes sobre o que foi realizado na gestão 2017-2020. São conteúdos úteis para basear estudos e pesquisas, bem como orientar empresas que desejam se instalar na cidade e precisam conhecer o perfil local”, destacou.

Todos os anos, o banco de dados do Perfil de Londrina vai sendo alimentado, ao longo dos meses, pela SMPOT, com atualizações periódicas que ficam disponíveis no portal da Prefeitura de Londrina. Neste espaço on-line também é possível conferir as versões anteriores completas de outros anos, desde 2001 até 2019.

O Perfil de Londrina serve como um guia instrutivo para os munícipes, pesquisadores, estudantes, professores, profissionais de diferentes segmentos e interessados em geral. A partir do material, os leitores têm a oportunidade de ver tabelas, gráficos, mapas, quadros e demonstrativos que trazem base de conhecimento a respeito das principais características e comportamentos da cidade, que é uma das mais importantes do Paraná e do sul do Brasil. Assim, a proposta é prestar suporte para a execução de políticas públicas, estudos acadêmicos, estratégias empresariais e outras análises.

Com vasta gama de informações, a publicação aborda assuntos relacionados à saúde, assistência social, educação, meio ambiente, cultura, demografia, infraestrutura, trabalho, finanças públicas, agricultura, entre outras áreas.

1º Caderno de Ações

Trata-se de um material inédito que agrega dados sobre as principais realizações, obras e investimentos feitos pelo Município de 2017 a 2020.

O estudo conta com 60 páginas produzidas e oferece, com abordagem clara e objetiva, e de forma regionalizada, relações das principais políticas públicas desenvolvidas, com números e informações como valores e origem dos recursos financeiros utilizados. O acesso está aberto desde dezembro do ano passado, pelo link direto bit.ly/2KNjN6S .

Os conteúdos apresentam detalhamentos sobre construções, reformas e melhorias de equipamentos públicos, as dezenas de obras viárias e de infraestrutura executadas na cidade, serviços públicos essenciais, além de investimentos feitos para equipar e modernizar secretarias e órgãos.

Este instrumento integra e fortalece o plano de transparência que a Prefeitura vem desenvolvendo e aprimorando no decorrer da atual gestão administrativa municipal. Uma das intenções é ampliar o acesso à informação e facilitar o entendimento do público sobre os serviços prestados.

