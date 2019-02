Prefeitura lança edital para contratar serviços de remoção de árvores

As propostas comerciais serão analisadas na próxima semana; valor máximo estipulado é de R$3.377.628,00

A Prefeitura de Londrina publicou o edital de licitação para contratar empresa que fará a remoção de árvores em áreas públicas, e também a trituração e transporte dos resíduos gerados. O processo de licitação será na modalidade Pregão e tem valor máximo estipulado em R$3.377.628,00. A previsão é que os serviços sejam executados em 18 meses, envolvendo a remoção de cerca de 3.600 árvores no período, localizadas na área urbana e distritos de Londrina.

Além da prestação de serviços, o edital também prevê os equipamentos e veículos que deverão ser utilizados pela empresa contratada. São eles: dois caminhões basculantes, dois veículos para transporte de passageiros e giundaste, um caminhão com carroceria de madeira, com no mínimo cinco metros de comprimento, doze motosserras, sendo seis pequenas, quatro médias e duas grandes, além de duas motopodas, para podas em lugares altos.

Com a publicação do edital e contratação de empresa para este serviço, o Município espera atender cerca de 3.500 processos para remoção de árvores que já estão protocolados na Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA). Estas solicitações foram identificadas e deferidas através de vistorias e laudos emitidos pela equipe técnica da SEMA.

E, devido ao aumento no número de vendavais e chuvas na região, que tornaram a queda de árvores e galhos cada vez mais frequentes, a SEMA planeja atender ao cidadão que precisa do serviço com mais rapidez, reduzindo custos.

Segundo o secretário municipal do Ambiente, José Roberto Behrend, os serviços prestados pela empresa contratada vão permitir que a equipe da secretaria foque nas demais solicitações de poda e erradicação que são encaminhadas a SEMA. “Com essa medida, nossa expectativa é que a equipe própria tenha mais tempo hábil para atender os demais casos, inclusive os emergenciais, que envolvem a queda de árvores e galhos em chuvas ou vendavais, trazendo mais agilidade aos pedidos urgentes, sejam eles na área urbana ou nos distritos”, afirmou.

O contrato a ser firmado com a empresa vencedora da licitação estipula que a erradicação das árvores consiste na eliminação de toda parte aérea e do caule, que deverá ser cortado a uma altura máxima de 10 centímetros do nível acima do solo. A empresa também deverá realizar a trituração das folhas e galhos com equipamento específico, acomodação e transporte dos resíduos gerados, que podem ser galhos, folhas, caule e lenha.

Processo licitatório

Para participar do certame, os licitantes devem atender às exigências estabelecidas no edital PG/SMGP-0017/2019. O documento completo está disponível na página de Licitações do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br .

As propostas comerciais dos concorrentes serão recebidas até a próxima sexta-feira (8), e o julgamento terá como critério o menor preço oferecido. A sessão para abertura de envelopes com as propostas irá ocorrer na Sala de Licitação, que fica no piso térreo do prédio da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635. Na mesma ocasião, serão recebidos os envelopes contendo a documentação de habilitação ao certame, para prova de regularidade fiscal, trabalhista e também junto ao CREA, entre outros documentos.

Em cumprimento à Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas ou de pequeno porte que concorrerem na licitação terão preferência de lances, em caso de empate. Para isso, será necessário apresentar documentação comprovando que se enquadra como microempresa ou de pequeno porte.

Empresas locais que atuem neste ramo e tenham interesse em participar deste processo de licitação podem tirar dúvidas e obter mais informações diretamente na sala do Programa Compra Londrina, localizada no primeiro andar da sede administrativa da Prefeitura. Os telefones para contato são 3372-4606 e 3372-4605. O horário de atendimento é das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Juliana Gonçalves/NCPML