Prefeitura leva qualificação profissional aos bairros de Londrina

Curso de mecânica automotiva será realizado no Jardim Bandeirantes e vai formar 30 trabalhadores para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), está levando qualificação profissional aos bairros da cidade. Ontem (13), às 13h30, começou o curso de mecânica automotiva no Jardim Bandeirantes. O objetivo da qualificação é formar 30 novos profissionais no bairro, até o dia 8 de outubro.

A formação foi contratada pela SMTER e faz parte do programa Carretas do Conhecimento, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Por meio deste programa, o Senai desenvolve atividades formativas, montando toda a estrutura necessária para ministrar a parte teórica e a prática do curso, em uma carreta móvel. Eles também mantêm o laboratório estacionado no bairro, durante todo o período de formação. Os alunos recebem os insumos e o material didático necessário e, ao final das 80 horas do curso, o certificado emitido pelo Senai.

Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, a possibilidade de se fazer um curso completo dentro do próprio bairro aproximará o trabalhador das oportunidades. “Contar com um equipamento completo do Senai tão próximo, com um curso de excelência e em uma área tão buscada, que é a mecânica automotiva, é, com certeza, uma grande chance para o trabalhador”, pontuou.

Além de contratar o programa, a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda foi responsável pelos trâmites necessários para que o curso fosse realizado dentro do Jardim Bandeirantes. Dessa maneira, os servidores da SMTER organizaram o processo de inscrição com as lideranças do bairro, e fará o acompanhamento do curso.

Os alunos que se formarem mecânicos também contarão com a secretaria municipal para os próximos passos. A SMTER intermediará o encaminhamento dos profissionais ao mercado de trabalho e poderá dar suporte àqueles que desejarem empreender em um negócio próprio.

“Sabemos que muitos têm dificuldades na hora de buscar qualificação, seja por custos ou disponibilidade de tempo. Levar o curso para o bairro é uma forma atenuar esses obstáculos”, explicou Santos.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) participou do início dos trabalhos da Carreta do Conhecimento, que está estacionada na esquina da Avenida Serra da Esperança com a Serra do Mel. As aulas são realizadas em dois períodos, das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30.

