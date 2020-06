Prefeitura libera eventos nos formatos digitais e Drive in

Decreto assinado com Governança da área norteia as atividades

O prefeito de Londrina Marcelo Belinati e as entidades da Governança de Turismo de Londrina (Londrina Convention, NOA/ACIL, ABRASEL, AMEH e Adetur Norte do Paraná) assinaram na quarta-feira, 10 de junho, um decreto (664/2020) que regulamenta e autoriza a realização de eventos no formato Drive In e Digital (estúdios).

O decreto, que permite a imediata realização destes formatos, é o resultado de um protocolo que norteia o retorno das atividades do setor de eventos e turismo, proposto ao executivo há 20 dias por estas entidades em parceria com a Codel.

“A emissão deste decreto foi muito importante para o setor de eventos de Londrina. É o começo da retomada gradativa e com segurança das atividades do setor no município. Vamos continuar com esta parceria e trabalhando ativamente na sugestão de protocolos para a retomada dos eventos presenciais, afinal o setor de eventos e turismo gera emprego e renda representativos na cadeia produtiva de Londrina”, diz Daiana Bisognin Lopes, presidente do Londrina Convention Bureau (LCB).

Números

A cadeia de turismo e eventos é uma economia limpa que movimenta 52 segmentos, gerando emprego e renda. Pesquisa recente realizada pelo LCB com 247 empresas do setor, em 34 segmentos, incluindo hotelaria, mostrou um faturamento de R$157,460 milhões em 2019, com geração de cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos. A realidade hoje é bem diferente. O LCB realizou uma amostragem com associados no início de abril, que apontou o cancelamento de 105 eventos do primeiro semestre de 2020 devido a pandemia, eventos estes que deixaram de injetar na sociedade R$ 11 milhões de reais. A queda na receita das empresas da amostragem variou de 70 a 100 por cento. A taxa de ocupação média da hotelaria em Londrina que era de 60% em março de 2020, antes da pandemia, caiu para 9% após a reabertura do comércio.

Andrea Monclar/Asimp