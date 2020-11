Prefeitura licita instalação de floreiras e pintura da ciclovia do Lago Igapó 2

Ação faz parte do processo de revitalização do lago, que é um dos espaços de lazer, prática esportiva e turismo mais utilizados de Londrina

Com o objetivo de deixar a cidade de Londrina ainda mais bonita e dando continuidade às obras de revitalização de uma das áreas de lazer mais utilizadas pela população, a Prefeitura de Londrina pretende realizar a implantação de floreiras, pintura da ciclovia e adequação das ilhas de trânsito no entorno do Lago Igapó 2.

O objetivo é entregar à população um espaço público que garanta mais segurança e conforto aos frequentadores do local – que o utilizam para atividades, como a prática esportiva de caminhada, corridas e passeios de bicicleta – beneficiando também os visitantes que vêm conhecer um dos pontos turísticos mais famosos da cidade e os motoristas que trafegam por aquela região.

Para isso, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e da Sercomtel Iluminação, vem realizando diversas melhorias no Lago Igapó II. Entre elas, estão a troca das calçadas e a instalação de 305 luminárias de LED nos perímetros interno e externo do lago – onde também foram implantados 6 mil metros de fios e cabeamentos para a estrutura de iluminação – e a recuperação do asfalto das vias do entorno.

O valor máximo que o município pretende investir na instalação de floreiras, pintura das ciclovias e adequação de ilhas de trânsito é de R$ 658.728,84. Para isso, está em andamento um processo licitatório na modalidade de tomada de preços, do tipo menor preço. As empresas interessadas em participar do processo precisam entregar suas propostas no dia 20 de novembro, das 12h às 13h, na sala de licitações, situada no piso térreo da Prefeitura (Av. Duque de Caxias, 635). A abertura dos envelopes e habilitação das concorrentes será feita no mesmo dia, a partir das 13 horas. A vencedora terá 60 dias para executar os trabalhos, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviço.

Os interessados em saber todos os detalhes do processo licitatório e como participar dele podem acessar a página de licitações da Prefeitura de Londrina (clique aqui), enviar um e-mail para: licita@londrina.pr.gov.br ou, ainda, ligar para o telefone (43) 3372-4440, das 12h às 18h.

