Prefeitura licita R$ 1,4 milhão em serviços de limpeza e desentupimento de esgoto

Serviços atendem a prédios municipais, como escolas e postos de saúde, na zona rural e urbana; pregão foi dividido em dois lotes, um deles só para empresas da Região Metropolitana de Londrina (RML)

Empresas de limpeza e desentupimento de sistemas de esgoto podem disputar a licitação aberta pela Prefeitura de Londrina para o serviço, marcada para o dia 1° de abril. O Pregão n° 57/22 estabelece um teto de disputa para os serviços no valor de R$ 1.435.700,00. A contratação vale por um ano, por ata de Registro de Preços, para atendimento sob demanda, sempre que a Prefeitura necessitar, sem obrigação de contratação mínima.

As empresas contratadas deverão executar três tipos de serviços: esvaziamento de fossas, limpeza de caixa de gordura e desentupimentos de pias, ralos, sanitários e tubulações internas de esgoto nos prédios municipais de 17 secretarias, como Unidades Básicas de Saúde, escolas e demais estabelecimentos da Prefeitura de Londrina, na zona urbana e rural.

A divulgação da oportunidade de negócios para empresas locais é do Compra Londrina, uma aliança entre a Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Sebrae e Observatório de Gestão Pública (OGPL) para estimular empresas a competirem por contratos em órgãos de governo.

A disputa é separada em dois “blocos”: o maior, de R$ 1.077.555,50, aberto, e o menor, exclusivo para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) da Região Metropolitana de Londrina, estimado em R$ 358.144,50. O Programa Compra Londrina oferece o suporte completo para todos os pequenos negócios que desejam entender documentos e a forma de concorrer à disputa pelos dois lotes de serviços.

Até antes do início da sessão às 13h, as empresas interessadas precisam enviar os documentos para a Diretoria de Gestão de Licitações e Contratos (DGLC), na sede da Prefeitura.

A disputa de preços verbal e a abertura dos envelopes acontecem ao vivo, na Sala de Licitações on-line da Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP). O link público para a Sala está dentro do edital do Pregão 57/22 e pode ser assistido por qualquer pessoa, de forma livre, pela internet. Para participar, além de ter enviado o envelope com documentos, as empresas precisam ter uma conexão de internet e um computador com áudio e vídeo.

ETP

O Termo de Referência dos serviços – documento onde vão detalhados procedimentos e formas de execução – foi aprimorado por um Estudo Técnico Preliminar (ETP), uma pesquisa para mapear as práticas de mercado a serem aplicadas na contratação.

O novo modelo de contratação prevê obrigações ambientais para as empresas garantirem à Prefeitura de Londrina a destinação correta dos resíduos de fossas e caixas de gordura nos prédios municipais, que devem ir para locais certificados pelos órgãos ambientais regulares. Para disputar a licitação, as empresas interessadas precisam entregar uma declaração de que está inscrita no Sistema Nacional de Informações de Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR), um software de controle público do Ministério do Meio Ambiente (MMA). As empresas também devem ter todas as licenças e autorizações ambientais previstas para as atividades.

Agora, após remover gorduras e esgotos de fossas dos prédios municipais, por exemplo, as contratadas precisarão registrar peso e características e detalhar todo o percurso dos resíduos até a destinação final, por meio do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) – documento que vai inserido no sistema SINIR.

Compra Londrina ensina do zero

Empresas do setor que nunca disputaram uma licitação e precisam entender documentos necessários e procedimentos de disputa podem contar com o Programa Compra Londrina, na Secretaria Municipal de Gestão Pública (SMGP).

Os servidores do Compra Londrina estão disponíveis para explicar qualquer detalhe para interessados na disputa. Basta acionar os contatos do Programa pelos telefones 3372-4605 e 3372-4606. Os dois números fixos também recebem mensagens por whatsapp.

Serviço:

Pregão 57/22, dia 1° de abril, 13h, por videoconferência

Página completa da licitação: bit.ly/pgv57_22_sistema_esgoto_int

Edital: bit.ly/ed_pgv57_22_sistema_esgoto_int

Confira os lotes de serviços: bit.ly/lotes_pgv57_22_sistema_esgoto_int

Leia o Termo de Referência: bit.ly/tr_pgv57_22_sistema_esgoto_int

Mais informações:

Disque Compra Londrina – 3372-4605 ou 3372-4606, a partir das 10h – e também pelo WhatsApp.

NCPML