Prefeitura oferece curso de auxiliar de confecção

As inscrições estão abertas para a formação profissional, que é uma parceria entre Secretaria do Trabalho, Sivepar e Senai; aulas presenciais começam na próxima segunda

A Prefeitura de Londrina continua oferecendo oportunidades, em diferentes áreas, para quem busca qualificação profissional. Quem tem o desejo de trabalhar no setor de vestuário, com atuação na confecção industrial, pode se inscrever para curso de auxiliar de confecção.

As inscrições devem ser feitas pela página da Secretaria do Trabalho, dentro do site da Prefeitura. As aulas começam na próxima segunda-feira (4), sendo que os encontros serão presenciais, das 13h às 17h, na Escola Municipal José Gasparin, na rua Gersávio Mourão Moralez, 228. Ao todo, serão 160 horas de curso. As aulas vão de 4 de abril a 27 de maio, de segunda a sexta. As pessoas que moram na região onde o curso será oferecido terão preferência no processo seletivo dos alunos.

A formação é uma parceria entre Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), Secretaria Municipal da Educação (SME), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Vestuário do Paraná (Sivepar). O investimento dos parceiros possibilitou que a oportunidade chegasse sem custo aos alunos.

A SMTER coordenou o processo de formatação do curso e das inscrições dos interessados. Além disso, a pasta municipal viabilizou o espaço para receber as aulas. Já o Senai será responsável pela parte educacional, oferecendo a formação técnica e cidadã dos alunos, e o Sivepar disponibilizará as máquinas e os insumos para o curso.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, esse é um mercado que tem bastante oportunidade de trabalho. “A costura industrial está com uma demanda grande de mão de obra qualificada e o curso é o primeiro passo para quem deseja ocupar essas vagas. Além da formação, o curso também é uma ponte direta com o empresariado da confecção que, através do Sivepar, acompanhará de perto o desempenho dos alunos, com possibilidades reais de contratação ao final do curso”, pontuou.

Santos também destacou a união de forças entre poder público e entidades para a realização do curso. “Esse é um exemplo muito concreto de que, quando os diferentes atores da cidade se unem, as coisas acontecem. Agradecemos a nossa super Secretaria da Educação e aos parceiros de longa data do Senai e Sivepar. Juntos, vamos entregar aos londrinenses mais essa oportunidade. Esse é um formato em que todos têm a ganhar”, frisou.

