Prefeitura oferece cursos de vendas on-line e de gestão em negócios

Parceria entre a SMTER e Senac-PR garante 60 bolsas gratuitas de estudo em dois cursos diferentes para quem quer expandir ou iniciar seu negócio

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR), está com inscrições abertas para dois cursos voltados aos empreendedores de Londrina. O Senac reservou 60 bolsas de estudo, sendo 30 para cada uma das seguintes capacitações: “E-commerce: vendendo no comércio eletrônico”; e “Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços”.

Para se inscrever para o curso de E-commerce o link é https://bit.ly/39eZIQx; enquanto para o curso de Gestão o caminho é https://bit.ly/3iJv4lC . As aulas começam em 18 de fevereiro e serão de forma remota. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia sete de fevereiro. O resultado do processo seletivo será divulgado dia 11 de fevereiro e o Senac entrará em contato com os aprovados para efetivação da matrícula.

Os cursos vão abordar de forma didática e prática os temas propostos. Nas aulas sobre E-commerce serão vistos os diferentes aspectos envolvidos nas vendas pela internet, enquanto no curso de Gestão os empreendedores receberão todo o embasamento para iniciar ou expandir seus negócios. Todas as 60 bolsas de estudo são com gratuidade total. Para quem tiver qualquer dúvida, o Senac disponibiliza o número de WhatsApp (43) 98423-0876 e também o telefone (43) 3572-5500.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, essa é uma grande chance para os empreendedores da cidade. “O Senac é uma instituição de ensino com excelência mais do que reconhecida. Quando nos procuraram para fazer essa parceria, nós prontamente atendemos e já começamos a levar a informação aos empreendedores. O conhecimento é uma ferramenta imprescindível para que os negócios cresçam de forma saudável. Com as capacitações do Senac, o empresário terá todas as condições de fazer escolhas assertivas e ver o seu negócio prosperar. Contar com esse suporte e ainda ter a gratuidade no curso é uma grande oportunidade”, afirmou o secretário.

NCPML