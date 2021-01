Prefeitura paralisa Sistema Tributário Municipal para atualização

Emissão de boletos, certidões, guias e demais documentos ficarão indisponíveis até que as alterações sejam concluídas

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, informa que o Sistema Tributário está em atualização e com acesso temporariamente suspenso. A medida, que ocorre em todo início de ano, é necessária para que ocorra o fechamento contábil do ano anterior e lançamento das informações referentes ao novo exercício, sem comprometer os dados inseridos.

Reprodução

Dessa forma, ficam indisponíveis a emissão de boletos dos anos anteriores, negociação de dívidas, parcelamentos, certidões, alvarás e outras funções referentes aos tributos municipais, como IPTU, ITBI, ISS e taxas. O acesso a esses serviços está suspenso tanto para atendimentos on-line como presencial.

A Secretaria Municipal de Fazenda prevê que, a partir da próxima segunda-feira (11), os contribuintes poderão acessar o IPTU de 2021 pelo Portal da Prefeitura, no link www.londrina.pr.gov.br. As demais funcionalidades, incluindo o IPTU de anos anteriores, estarão disponíveis no mesmo portal em 18 de janeiro.