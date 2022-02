Prefeitura promove Matinê de Carnaval para vacinação das crianças no sábado (26)

Foram abertas 1.600 vagas para esta ação, que acontecerá no Centro de Imunização da Zona Norte, e as crianças poderão ir vestidas com fantasias

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai realizar o a Matinê de Carnaval, neste sábado (26), das 7h às 19h, para vacinar as crianças de 5 a 11 anos, público-alvo da vacinação contra a Covid-19. A ação é alusiva ao Carnaval e acontecerá no Centro de Imunização da Zona Norte, na Rua Luís Brugin, 570.

O objetivo é proporcionar um momento lúdico e divertido durante a vacinação dos pequenos. Ao todo, foram abertas 1.600 vagas para este dia e as crianças poderão ir vestidas com fantasias de carnaval, de princesas, de super-heróis e outras opções. O local será preparado com música e decoração de carnaval.

O secretário municipal de saúde, Felippe Machado, destacou que mais uma vez a Prefeitura de Londrina inova, com a finalidade de atingir o maior número de crianças vacinadas contra a Covid-19. “O caminho para proteção de todas as pessoas, incluindo as crianças, é as pessoas tomarem a vacina. Por isso, não medimos esforços para que isso ocorra de maneira exemplar na cidade de Londrina. E ações como a Matinê de Carnaval, o Bailinho da Vacina, Revoada da Vacina, entre outras, têm boa adesão e humanizam este momento, fundamental para as crianças”, ressaltou.

Para participar da Matinê de Carnaval é necessário agendar um horário no site da Prefeitura, aqui. O agendamento da vacinação está liberado para as crianças que tiveram o cadastro prévio aprovado pela SMS. Quem ainda não fez o cadastro, deve acessar o site e preencher o formulário com os dados da criança.

Para receber a vacina pediátrica contra a Covid-19 a criança não deve ter recebido nenhuma outra vacina nos últimos 15 dias. Além disso, caso tenha positivado para Covid-19, deverá se vacinar após um período de pelo menos 30 dias.

No ato da imunização, é necessário apresentar um documento da criança, preferencialmente com foto, como o RG, ou certidão de nascimento, mais o comprovante de agendamento emitido no Portal da Prefeitura, que contém o QR Code. Os pais ou responsáveis legais também devem apresentar um documento pessoal de identificação com foto, como RG ou CNH.

NCPML