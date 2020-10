Prefeitura promove o Dia Rosa nesta terça-feira (27)

Iniciativa faz parte do Outubro Rosa, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH), por meio da Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO), promoverá na sede da Prefeitura de Londrina, hoje (27), o Dia Rosa. A ação, que acontece desde 2018, tem como objetivo chamar a atenção dos servidores municipais para o Outubro Rosa, campanha nacional de conscientização sobre o câncer de mama.

Para isto, a proposta é fazer com que os servidores municipais vistam-se com a cor da campanha, a fim de apoiar a causa. Nesta ocasião, a ação também se estenderá para os funcionários que estão trabalhando remotamente. A ideia é que todos usem alguma peça de roupa ou acessório pessoal na cor rosa, tirem uma selfie e enviem a imagem para o email seguranca.trabalho@londrina.pr.gov.br ou a publiquem nos grupos de WhatsApp das suas secretarias, solicitando que as fotos sejam encaminhadas para a SMRH.

Ao final da ação, as imagens serão publicadas no Canal Interação, da Prefeitura, e enviadas por email aos servidores, através de um boletim especial.

A diretora da DSO, Liz Dayane, ressalta a importância de reforçar a necessidade de cuidado e prevenção com o câncer de mama. “O gesto de usar uma peça de roupa na cor rosa é simbólico. É interessante chamar a atenção dos servidores para a necessidade de levar uma vida saudável, pois a saúde é a coisa mais importante que temos. Mesmo que estejamos no fim do mês, temos que continuar mantendo este espírito de cuidado”, afirmou.

Outras ações

Além do Dia Rosa, a DSO realizou outras duas ações no mês de outubro, voltadas à prevenção ao câncer de mama. No dia 20, o órgão promoveu uma live com o tema “Câncer de Mama: autocuidado e prevenção”, que foi transmitida por meio da plataforma Google Meet. Foram convidadas para ministrar a palestra a psicóloga da DSO, Luciana Gusmão, e a auxiliar de enfermagem Elizabeth Silva. Cerca de 25 participantes acompanharam o evento. Além disso, um boletim sobre autocuidados em relação ao câncer de mama foi divulgado no Portal Interação.

Desde 2018, a DSO promove ações para conscientizar os servidores municipais sobre a campanha Outubro Rosa. Dentre as atividades realizadas nos anos anteriores, estiveram a doação de lenços e a arrecadação de produtos de higiene.

Pedro Nunes/NCPML