Prefeitura realiza Arraiá da Saúde 2021

Atividade on-line será transmitida gratuitamente pelo YouTube; população poderá dançar, fazer ginástica, alongamento e exercício de musculação sem sair de casa

Pensando em animar o público que curte e participa das atividades realizadas pelos profissionais de educação física, na próxima terça-feira (29), às 8h55, no YouTube, a Prefeitura de Londrina vai realizar uma festa junina com direito a vários exercícios. Quem quiser participar só precisa acessar o link: https://youtu.be/xOIFPbue0GM.

Durante a manhã, os educadores físicos e servidores das secretarias municipais de Saúde e do Idoso e da Fundação de Esportes de Londrina (FEL) vão trazer uma lista de coisas boas. Entre elas estão as boas-vindas ao ‘Arraiá da Saúde 2021’, com dança descontraída, exercícios físicos para trabalhar a força e a flexibilidade, alongamento, ginástica grega e até quadrilha junina da saúde. A população poderá participar de tudo sem precisar sair de casa.

Para o educador físico do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), Geder Harami Harami, o arraiá on-line vem para estimular a população a praticar exercícios e atividades físicas, principalmente agora no inverno, quando as temperaturas caem e a prática não fica tão atrativa quanto no verão. “No inverno diminuímos naturalmente as nossas atividades do dia a dia. Por isso, realizar exercícios ajuda na melhora da mobilidade articular, consequentemente na diminuição das dores nas articulações, além de melhorar a circulação sanguínea”, explicou o Harami.

A intenção do arraiá é agregar a atividade física com um momento de lazer e descontração. Assim, as atividades acontecerão das 8h55 às 10h30. Para isso, os profissionais estarão na sede da Igreja Brasil para Cristo, onde tudo estará decorado com bandeirinhas, fogueira, bolo e trajes típicos das festas juninas. No local, estarão cinco profissional do NASF, dois da Fundação de Esportes e dois da Secretaria do Idoso. De lá, eles vão transmitir as atividades pelo YouTube.

O assessor da Secretaria Municipal do Idoso, Cleir Brandão, que também é músico, vai fazer uma apresentação onde tocará alguns ritmos sertanejos. Ele explicou que as atividades on-line e remotas já fazem parte da programação da Secretaria do Idoso e, nesse arraiá junino, a pasta espera atrair ainda mais participantes. “Nós estamos com uma intensa programação para motivar os idosos através do trabalho remoto, das ligações telefônicas e dos grupos de WhatsApp. Essa ação do arraiá é importante uma vez que, mesmo vacinados, a recomendação tem sido manter o distanciamento social e com a festa on-line os idosos podem enfeitar as casas, colocar o figurino junino e se divertir, porque o objetivo é esse”, disse Brandão.

NCPML