Prefeitura realiza Campanha Abril Verde sobre segurança no trabalho

Haverá atividades voltadas à prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, qualidade de vida, alimentação saudável, entre outros

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMHR), vai lançar a Campanha Abril Verde 2022, com o tema “Sua segurança é nossa prioridade”. O objetivo principal é a conscientização dos servidores, para que se tornem multiplicadores das práticas preventivas para a saúde e segurança no trabalho.

Para isso, haverá um lançamento das ações, além de diversas atividades durante todo o mês. O lançamento acontecerá na próxima segunda-feira (4), às 14h, no segundo andar da sede administrativa da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635. Após a abertura oficial, com a presença de autoridades, acontecerá um momento de ação em parceria com educadores físicos da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que vão promover a ginastica laboral com os servidores da Prefeitura.

Durante o mês de abril, os servidores receberão informações, orientações, palestras e rodas de conversas voltadas para a prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, em prol da qualidade de vida, alimentação saudável, ergonomia, saúde mental, entre outros temas ministrados por profissionais do setor público e privado. Todos os servidores municipais estão convidados a participar.

As inscrições serão realizadas pela plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no link da Escola de Governo, após a abertura oficial. Caso o servidor não tenha acesso ao AVA, a orientação é que ele busque a chefia imediata para se inscrever. Todos os participantes serão certificados, inclusive nas palestras on-line e nas rodas de conversa.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, contou que a Campanha Abril Verde é nacional e focada na promoção da conscientização sobre saúde e segurança no trabalho. “As ações objetivam criar consciência quanto à importância de se manter as condições seguras no ambiente laboral. Neste ano, as atividades serão presenciais. Nos últimos dois anos, devido à pandemia, elas foram realizas no formato on-line e híbrido. O intuito é conscientizar, cada vez mais, sobre a importância da preservação da integridade física e mental no trabalho, para que se crie uma nova cultura focada na prevenção”, disse.

A Campanha Abril Verde em Londrina é uma iniciativa baseada na Lei Municipal nº 12.604, de 30 de novembro de 2017, que instituiu a campanha de promoção para a prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais em âmbito municipal, sancionada pelo prefeito Marcelo Belinati, sendo o símbolo do movimento um laço verde.

A realização é da SMRH, por meio da Gerência de Segurança e Saúde Ocupacional, e conta com apoio do Núcleo de Comunicação (N.Com) da Prefeitura, FEL, Escola de Governo de Londrina, Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, instituição de ensino superior Unicesumar, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv-LD), e dos seguintes profissionais voluntários: nutricionista voluntária Danielle Barioni, psicólogas Camila Menezes e Mônica Marcello, advogado Paul Jürgen Kelter, engenheiro Charles Polizelli e professor Rubens de França.

A data de 28 de abril foi instituída por iniciativas de sindicatos canadenses e escolhida em razão de um acidente que matou 78 trabalhadores, em uma mina no Estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada a Lei Federal nº 11.121, criando o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. No dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde, instituída pela Organização Mundial da Saúde. Ele define que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.

Programação

Dia 11/04 – 14h00 às 17h00 – Palestra sobre Saúde Mental – Psicóloga Camila Menezes – Auditório 2º Andar PML;

Dia 12/04 – 14h00 às 18h00 – Palestra sobre Aposentadoria Especial. Eu tenho direito? – Advogado Paul Jurgen Kelter – Auditório 2º Andar PML;

Palestra: Promover a vida com bem-estar e equilíbrio – Enfermeira Jucelei Pascoal Boaretto – Auditório 2º Andar PML;

Dia 14/04 – 08h00 às 12h00 – Palestra: Como evitar acidentes com mordeduras caninas – Guarda Municipal Jesse Vander Bortoto – Auditório da UniCesumar;

Dia 19/04 – 08h00 às 12h00 – Palestra: Cuidados com riscos elétricos – Engenheiro Charles Polizelli – Auditório da UniCesumar;

Dia 25/04 – 08h00 às 12h00 – Palestra: As novas realidades do trabalho: é possível com bem-estar e produtividade? – Psicóloga Mônica Marcello – Auditório 2º Andar PML;

Palestra: Mindfulness (atenção plena) – Psicóloga Mônica Marcello – Auditório 2º Andar PML;

Palestras On-line

Alimentação Saudável e Equilibrada

Nutricionista Danielle Barioni

Aspectos da Ergonomia no Setor Administrativo

Equipe Técnica da Gestão em Saúde e Segurança Ocupacional (GSSO)

Saúde Vocal

Fonoaudióloga Danielle Souza

Síndrome do Impostor: como lidar uma condição que assombra milhões de profissionais?

Administrador Rubens de França;

Rodas de Conversa

Conhecendo o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Técnica de Segurança do Trabalho Kelly Roberta de Lima

Entendendo o Comprovante de Entrega de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Técnica de Segurança do Trabalho Kelly Roberta de Lima

Dialogo Diário de Segurança (DDS) – Trabalho a céu aberto

Equipe Técnica da GSSO

DDS – Conscientização sobre Alcoolismo

Rita de Cássia Fioratte – Assistente Social da Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO)

Inscrições através do link http://escoladegoverno.londrina.pr.gov.br/login/index.php.

