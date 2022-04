Prefeitura realiza “Semana do Autismo: conhecer para incluir”

Atividade é promovida pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o vereador Jairo Tamura e a Unicesumar; interessados no tema poderão participar das palestras, realizadas nos formatos presencial e on-line

Estão abertas as inscrições para as palestras da “Semana do Autismo: conhecer para incluir”, que será realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Serão três dias de encontros, em 5, 6 e 7 de abril, às 19h, nas modalidades on-line e presencial, no campus da Unicesumar Londrina (Avenida Santa Mônica, 450). A Unicesumar é parceira da iniciativa, assim como o gabinete do vereador Jairo Tamura.

A atividade é alusiva ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2007, a fim de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista.

Para a participação presencial, foram disponibilizadas 250 vagas; já na transmissão on-line, pelo YouTube, não há limite de vagas. Os links para assistir pelo YouTube são: 1º Dia – https://youtu.be/RguWqgXGOiM; 2º Dia – https://youtu.be/pER_Pk9rGB8; 3º Dia – https://youtu.be/nOyhfkhycyY.

As inscrições devem ser feitas pela internet, por meio da Escola de Governo de Londrina. Clique aqui para se inscrever na Turma Presencial (chave SATP-2022), e aqui para Turma Online (Chave SATOL-2022). As palestras são abertas para qualquer interessado no tema, incluindo professores, estudantes de Pedagogia e de outras áreas e profissionais que atuam com o espectro autista.

De acordo com a gerente de Educação Especial da SME, Cristiane Sola Rogério, as atividades vão trabalhar as possibilidades de informação, conhecimento e conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), suas características e as necessidades demandadas pelo transtorno. “O objetivo é possibilitar espaços de reflexão de toda a sociedade para o acolhimento e a inclusão eficaz desse público. Somente no Brasil, estima-se que há 2 milhões de pessoas com transtorno, o que reforça a importância da informação para que a população possa se conscientizar sobre o assunto”, informou.

Programação

No dia 5 de abril, será realizada a abertura da Semana do TEA, com cerimonial e uma apresentação artística dos alunos da Escola Manain – Centro Ocupacional de Londrina (COL). Na sequência, será realizada a palestra “Conhecendo o TEA: Características e diagnóstico”, com a psicóloga Luciana Helena da Silva, do Instituto Carpe Diem, e o psicólogo Maicon Douglas Ferreira de Almeida, da Aba Kids. As instituições são parceiras da SME e especializadas no TEA.

No dia 6, a professora Josiane Rodrigues Barbosa Vioto conduz a palestra “Práticas Pedagógicas Desenvolvidas em Contextos Escolares Direcionadas a Alunos com Transtorno do Espectro Autista”. Por fim, no dia 7, acontecerá a Roda de Conversa: Experiências Exitosas na Escolarização do Estudante Autista. Estarão presentes Cintia Alves Silva Martins e Emilia Kazue Kobayashi Scaliante, diretoras de unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal; Isabela Floripes Sanches, coordenadora pedagógica da Escola Manain; e Guilherme Cesar Meneguci, estudante universitário do curso de Direito (Unicesumar).

Sobre o TEA

O Transtornos do Espectro Autista (TEA), popularmente conhecido como autismo, refere-se a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem. Os sintomas incluem dificuldade para interagir socialmente; dificuldade na comunicação, como para começar e manter um diálogo; alterações comportamentais, incluindo manias próprias e interesse intenso em coisas específicas. O diagnóstico possível a partir dos sintomas de autismo é comum na infância, ocorrendo normalmente entre 2 e 3 anos de idade.

