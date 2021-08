Prefeitura recebe a visita de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias

Grupo tem sido parceiro da Prefeitura de Londrina e ajudado com serviços voluntários e socioassistenciais

Ontem (20), o prefeito Marcelo Belinati e o vice-prefeito, João Mendonça, receberam a visita dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles vieram apresentar os trabalhos sociais e voluntários, que têm desenvolvido no Município de Londrina e no Brasil.

Entre as ações realizadas estão o trabalho voluntário de separação de roupas, calçados e mantimentos doados durante a Campanha do Agasalho do Provopar; a distribuição de comida às pessoas em situação de vulnerabilidade social ou de rua; campanhas para o aumento da doação de sangue; entrega gratuita de lanches aos profissionais da saúde durante a pandemia; a doação 300 kits de produtos de limpeza e de higiene pessoal para as famílias carentes; apoio a mais de 150 refugiados venezuelanos e à comunidade indígena vítima de um incêndio recentemente.

Além disso, em 2020, a igreja londrinense também doou 6.335 máscaras faciais e outras 150 máscaras de auto fluxo para o tratamento de pacientes com Covid-19 à Prefeitura de Londrina. “A Igreja tem um grande projeto social, onde voluntários levam a palavra de Deus, mas também ajudam efetivamente a comunidade nas questões sociais como, por exemplo, em dias de frio, eles ajudam quem mais precisa. Ficamos muito felizes com isso e só temos palavras de gratidão. Londrina é uma cidade acolhedora e não sei o que seria dela, sem a parceria do poder público com as instituições e igrejas”, disse o prefeito Marcelo.

Segundo o primeiro conselheiro da Estaca Londrina, Daniel Fermino da Silva, a ideia da visita foi mostrar as ações da instituição sem fins lucrativos e também convidar o prefeito para participar de um jantar on-line, que acontecerá no sábado (21), às 19h. Para isso, eles presentearam o prefeito com uma cesta, com os alimentos e bebidas para o jantar. Os representantes da igreja também ofereceram uma parceria com a Prefeitura de Londrina, para a realização da digitalização gratuita de documentos da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf). O pedido ainda deve passar pela análise do setor jurídico da Prefeitura. “Nossa igreja veio mostrar os trabalhos e um deles é a oferta da digitalização de documentos, que só na Acesf são cerca de 600 mil. Os Cartórios Civis de Londrina e na Igreja Católica de Londrina já assinaram a cooperação técnica, que garante a segurança jurídica para executar os trabalhos, e esperamos que dê certo com o Município de Londrina também”, comentou Silva.

Segundo esclareceu o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, o pedido foi recebido na autarquia e, em breve, será analisado. “Recebemos uma proposta para a digitalização de documentos, mas temos que verificar a legalidade dessa ação e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”, explicou. Quem quiser saber mais sobre o serviço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pode acessar a página no Facebook (clique aqui) ou entrar em contato com Walquiria, pelo (43) 99677-1530.

