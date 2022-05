Prefeitura recebe Prêmio InovaCidade 2022 pelo Programa Compra Londrina

Programa já movimentou mais de R$ 64 milhões em negócios locais, nos primeiros três meses deste ano; em 2020, programa investiu R$ 82,6 milhões em negócios de Londrina

Na terça-feira (24), o prefeito Marcelo Belinati e o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, receberam o Prêmio InovaCidade 2022 pelo desenvolvimento do Programa Compra Londrina: estratégia de retomada econômica de Londrina pós-Covid-19. A premiação mais importante de cidades inteligentes da América Latina foi concedida pelo Instituto Smart City Business America, durante um evento no Teatro Paulo Eiró, em São Paulo.

O Instituto Smart City Business America é uma organização sem fins lucrativos, que reúne governos, empresas privadas e organizações sociais na área de tecnologia e consultoria em prol do desenvolvimento de cidades inteligentes e da melhoria da qualidade de vida da população.

Nesta edição, 24 projetos realizados pela administração pública, que tiveram impactos positivos, mensuráveis e reconhecidos pela sociedade, receberam o prêmio, incluindo o Compra Londrina. Ao todo, 96 iniciativas se inscreveram e passaram pela avaliação da comissão organizadora. “Esse é um evento que serve para preparar a cidade do amanhã frente aos desafios que foram impostos pela pandemia para todas as cidades”, acredita o presidente global do Instituto Smart City Business America, Leopoldo de Albuquerque.

Da esquerda da para direita estão o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, o coordenador do Programa Compra Londrina, Marcelo Frazão, e o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati. Foto: Divulgação

Segundo o prefeito Marcelo Belinati, o Programa Compra Londrina vem ajudando o Município de Londrina na retomada econômica pós-pandemia, visto que a Prefeitura é a maior compradora pública da região, adquirindo desde agulhas para uso médico nas Unidades Básicas de Saúde até caminhões para conserto de estradas rurais e execução de asfalto. São quase R$ 300 milhões investidos anualmente em compras de produtos e serviços contratados pela Prefeitura de Londrina.

Somente nos primeiros três meses deste ano, mais de R$ 64 milhões foram negociados com empresas de Londrina nas licitações, segundo o prefeito. “É o dinheiro dos moradores de Londrina movimentando a economia, gerando empregos e renda na nossa própria cidade. Parabéns à equipe da Secretaria de Gestão Pública e para o Programa Compra Londrina. Vida longa ao programa e que cada vez mais as empresas de Londrina vençam as nossas comprasse se tornem parceiras da Prefeitura”, disse Marcelo.

O diferencial do programa está no fato de que ele ensina (de forma clara, objetiva e transparente) qualquer empresa a concorrer com produtos e serviços nos diversos processos licitatórios realizados pela Prefeitura. “Simplificamos a disputa: no lugar de complexas ferramentas tecnológicas de pregões eletrônicos, que poucos conseguem compreender. A Prefeitura usa uma tecnologia intuitiva de videochamadas com chats, e qualquer pequeno negócio pode disputar uma compra usando, até mesmo, o celular”, elucidou o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.

Além disso, segundo Cavazotti, outro ponto relevante é o trabalho voltado para a construção de um ambiente de negócios íntegro e sadio, para despertar confiança entre as partes, poder público e empresários.

Resultados do Compra Londrina

Entre os resultados trazidos pelo Compra Londrina é possível mencionar que, em 2020, quase 30% dos negócios fechados com a Prefeitura foram de empresas locais, o que representou R$ 82,6 milhões investidos em negócios de Londrina. No ano passado (2021), foram outros R$ 58,8 milhões investidos pela Prefeitura nos empreendimentos londrinenses. Por meio de um estudo quantitativo realizado pelo Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública (NIGEP) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o Programa ajudou na geração de 441 empregos, movimentou R$ 9,3 milhões em salários pagos aos funcionários das empresas locais, coletou R$ 13,6 milhões em impostos pagos pelos empresários e auxiliou na criação de 181 microempresas e empresas de pequeno porte.

“O programa é uma forma inteligente de utilizar as compras públicas para desenvolver a parte econômica da cidade e turbinar as empresas locais e foi isso que a gente apresentou. Achei interessante que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deu um foco muito importante na geração e empregos e vejo que o Compra Londrina cumpre parte desse papel, porque as empresas que vencem as licitações geram mais empregos, além do pagamento dos salários dos funcionários, da renda e do recolhimento dos impostos, estando em consonância com as principais preocupações do momento”, explicou o coordenador do Programa Compra Londrina, da Secretaria de Gestão Pública, Marcelo Frazão.

Outros projetos ganhadores do InovaCidade 2022

Além do Programa Compra Londrina, outras iniciativas receberam o prêmio. A maior vencedora foi a Prefeitura de São Paulo (SP) com três grandes projetos que são o Programa de Ciências Comportamentais; o Empreenda Fácil e o MEI Nota Fácil, aplicativo móvel da Nota Paulistana da Prefeitura de São Paulo.

Além desses, receberam o troféu: o projeto Alimentação Escolar Inteligente, da Startup Lemobs (organizada pelos pesquisadores do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro); o projeto Ecossistema Regional de Inovação SUNTECH, da Prefeitura de Assaí (PR); dois projetos feitos pelo Centro de Inovação e Tecnologia (Cit) da Prefeitura de Barueri que são o ‘Inovação Barueri’ e o ‘Barueri Cidade Inteligente e Sustentável’ (SP); o Place Branding Campos do Jordão – Cidade mais alta do Brasil inscrito pela Prefeitura de Campos do Jordão (SP); o Plataforma Restart Candeias da Prefeitura de Candeias (BA); o projeto Tecnologia de satélites orbitais aplicados no monitoramento de ocupações irregulares e controle dos impactos ambientais organizado e desenvolvido pela Prefeitura de Caraguatatuba (SP); o Juntos: Tecnologia salvando vidas, melhorando a qualidade de vida da população e reduzindo perdas materiais da Prefeitura de Carapicuíba (SP); a ação Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como norteadores da Gestão Pública por Indicadores da Prefeitura de Caxias do Sul (RS); o Compras Inteligentes da Prefeitura de Dores do Rio Preto (ES); o Tecnologia facilitando a vida do munícipe, promovendo o desenvolvimento econômico e a empregabilidade, da Prefeitura de Itapira (SP); e o Sistema de Monitoramento (Plataforma Target) – Painel de Gestão da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes (PE).

Além desses, também receberam o prêmio o projeto Teleinterconsulta como estratégia para ampliar acesso às especialidades médicas e qualificar a Atenção Primária de Jundiaí da Prefeitura de Jundiaí (SP); Programa Ribeirão Mobilidade da Prefeitura de Ribeirão Preto (SP); Projeto Anna – Utilização de Processamento Linguagem Natural para Atendimento a Munícipes Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP); o Centro de Gerenciamento de Emergências: câmeras de monitoramento protegem a população da Prefeitura de São Caetano do Sul (SP); Wi-Fi nas Escolas: rede de última geração melhora a internet nas escolas municipais de São Caetano da Prefeitura de São Caetano do Sul (SP); a Parceria Público-Privada Smart Luz da Prefeitura do Rio de Janeiro (RJ); Programa Inclusão Digital BH da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel) e o MT Iluminado de uma das maiores empresas de soluções de energia do Brasil, a Unicoba Energia. Para saber mais sobre os projetos vencedores basta clicar aqui.

