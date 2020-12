Prefeitura renova equipamentos das unidades de saúde

A partir da próxima semana, as unidades da Atenção Básica e de Urgência e Emergência começam a receber os itens

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu um segundo lote de equipamentos, que serão distribuídos para algumas unidades de Saúde a partir segunda-feira (4), dentro do pacote de mais de R$ 6 milhões de recursos que o prefeito Marcelo Belinati destinou para o orçamento da Saúde.

Este segundo lote inclui aquecedores portáteis elétricos; aparelhos de ar condicionado; bebedouros de pressão; bebedouros industriais; câmaras de vacinas; carros material de limpeza; carros para transporte de materiais; foco refletores ambulatoriais e fornos micro-ondas. Também contemplam incubadoras de transporte neonatal; macas retráteis adaptáveis a ambulâncias; mesas auxiliares; mesas de exame clínico; mesas para reuniões; mesas tipo escrivaninhas; otoscópios; poltronas hospitalares para descanso; projetores portáteis; suportes para televisores; telas de proteção; telefones com fio e ventiladores de teto.

O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, destacou que os recursos autorizados permitirão a renovação de todos os equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde. “A partir da semana que vem, as unidades da Atenção Básica e de Urgência e Emergência irão receber diversos equipamentos novos. Isso trará melhores condições de trabalho aos servidores e um atendimento mais humanizado à população. Havia equipamentos que estavam em utilização há mais de 20 anos, muitas vezes obsoletos, com necessidade de manutenção”, disse.

Machado frisou ainda que essa renovação é mais do que essencial para dar conta da demanda diária das unidades, que é muito alta. Segundo ele, atualmente cerca de 10 mil pessoas por dia passam nas unidades assistenciais do município.

A ação faz parte do grande Programa de Reestruturação da saúde pública municipal, em execução em Londrina, que inclui a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs); da Maternidade Municipal e do Pronto Atendimento Infantil (PAI); construção de unidades de saúde e da nova sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); ampliação e modernização da Farmácia Municipal e a reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil, entre outros avanços.

NCPML