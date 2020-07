Prefeitura revitaliza distrito de Paiquerê

Local recebeu diversas intervenções, que levarão maior qualidade de vida aos moradores, os quais reivindicavam os serviços há mais de 20 anos

Foi uma espera longa. Há cerca de 20 anos o distrito de Paiquerê não recebia cuidados necessários para a segurança e conforto dos moradores. Nesta semana foram concluídos diversos serviços que proporcionarão mais qualidade de vida para os moradores, incluindo a praça, que contou com diversas intervenções. O prefeito Marcelo Belinati lembra sempre que a iluminação mais potente está diretamente ligada à segurança, porque inibe, com a claridade, ações contra o patrimônio público ou privado.

Em Paiquerê foram feitos reparos na calçada da praça, que incluem conserto de buracos e retirada de matos, revitalização do parquinho e inseridos novos bancos e mesas que estavam quebrados. Também foi feita a pintura dos bancos e meios-fios internos da praça, reparos na quadra de esportes, que incluiu a instalação de alambrados e pintura dos postes dos alambrados.

Foi realizada, ainda, a pintura de todos os meios-fios do distrito, reforma na sinalização viária, levante e poda de cerca de 150 árvores e erradicação de outras 30. Também foi construída uma caixa de contenção de água na beira da pista de Paiquerê/Guairacá e inseridas nada menos do que 250 luminárias LED em todo o perímetro urbano do distrito.

O trabalho foi realizado em parceria entre as secretarias de Agricultura e Abastecimento, do Ambiente e de Obras e Pavimentação, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e Sercomtel Iluminação.

No final do ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde também entregou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito totalmente revitalizada. Além da reforma, o local recebeu aparelhos de ar-condicionado e mobiliário novo.

O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Santos, disse que as melhorias visam levar mais qualidade de vida para os moradores, que solicitavam o serviço há mais de 20 anos. “Agradeço também ao coordenador do distrito, Milton Reis, pelo empenho e dedicação na realização dos trabalhos”, frisou.

O coordenador Milton Reis disse que os moradores estão encantados pelo trabalho que o prefeito Marcelo Belinati e sua equipe têm feito. “Se você ver as fotos do antes e depois verá que temos um novo distrito. A comunidade está muito feliz e satisfeita, pois era uma reivindicação de mais de 20 anos”, contou.