Prefeitura revitaliza iluminação das praças e alamedas da região central

Trabalho da Prefeitura, por meio da Sercomtel Iluminação, vai abranger vários espaços públicos e faz parte de um pacote de ações preventivas na região central

A Prefeitura, por meio da Sercomtel Iluminação (SI) iniciou nesta semana um programa intensivo de revitalização da iluminação de praças públicas e alamedas do centro da cidade. Os serviços, que são realizados anualmente, compreendem pinturas de postes, troca de lâmpadas apagadas, lavagem dos globos ornamentais e melhorias na estrutura elétrica de alguns pontos. As ações vão levar pelo menos três semanas.

Dentre os locais a serem atendidos estão a Praça da Bandeira, Praça Rocha Pombo, Praça Willie Davis, Calçadão e as iluminações ornamentais das alamedas Miguel Blasi e Manoel Ribas, no centro histórico, próximo da Catedral Metropolitana. “Depois que acabar nós vamos para praças adjacentes, como a Tomi Nakagawa, Concha Acústica, próximo da Biblioteca, a Praça Sete de Setembro e as praças da Rua Quintino Bocaiúva”, explica o gerente de Operações da Sercomtel Iluminação, Helder Cavalcante de Oliveira.

Com a ampliação do serviço, o trabalho deverá se estender até outubro, já preparando a cidade para os festejos e melhorias na iluminação de final de ano.

Segundo o diretor de Operações da Sercomtel Iluminação, Alexander Farias Fermino, o trabalho é preventivo e uma forma de mitigar futuros problemas: “Fazemos isso todos os anos, por uma definição nossa e por uma determinação da prefeitura. É importante porque, na prática, a prevenção representa economia de tempo e de recursos”.

Durante a execução dos serviços, a Sercomtel Iluminação vai minorizar os possíveis transtornos no trânsito. Ainda assim, a direção da companhia pede a compreensão e o apoio da comunidade para os técnicos que estiverem em atividade naqueles locais.

Mais obras – Apesar do serviço que será realizado intensivamente nas praças e alamedas do centro da cidade, técnicos da Prefeitura e da Sercomtel Iluminação continuarão trabalhando em manutenções de rotina e em outras obras que estão sendo realizadas em diferentes localidades. Equipes estão no Bosque Marechal Cândido Rondon (também no centro), por exemplo, concluindo os serviços de modernização da iluminação do local; e também no “Oitão da Madre”, na região sul, que vai ganhar iluminação especial em LED.

Outra parte das equipes está no Jardim dos Alpes e no Parigot de Souza, na região norte, e também no Bairro Cervejaria, na região leste, onde conclui a colocação de LED em algumas ruas.

