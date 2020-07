Presidente da ACIL é empossado no Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura do Paraná

Ontem, 16, o empresário e presidente da ACIL, Fernando Moraes, foi empossado pelo governador Ratinho Junior como membro do Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura do Paraná. A cerimônia ocorreu por videoconferência, sendo também o primeiro encontro oficial do grupo, que se reunirá mensalmente, sempre com uma pauta pré-definida relacionada a temas macros do Estado.

O Conselho de Desenvolvimento Empresarial e de Infraestrutura do Paraná foi instituído pelo Decreto Estadual 3729/19, mas sua formalização se atrasou devido à pandemia do novo coronavírus. O objetivo do órgão será pensar o Estado para os próximos 30 anos, criando linhas estratégicas de desenvolvimento com foco na modernização do Estado, geração de riquezas, justiça social e ampliação do bem-estar da população.

“Trata-se de um grupo que representa todas as regiões do Paraná, e é justamente essa união de forças e ideias que será capaz de construir um planejamento estratégico e adequado para contemplar o Estado inteiro. Foi uma grande satisfação ter sido convidado para representar Londrina e a Macrorregião Norte”, ressalta Fernando Moraes.

Além de Fernando Moraes, representando a cidade de Londrina e a Macrorregião Norte, o Conselho é formado por mais 38 membros do setor produtivo dos mais diversos segmentos, sociedade civil organizada e agentes do governo.

Asimp/Acil