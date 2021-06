Presidente da SRP falará sobre ExpoLondrina na Câmara de Vereadores

Nesta quinta-feira, dia 24 de junho, o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antonio Sampaio, participa da sessão da Câmara de Vereadores para falar sobre a ExpoLondrina. O convite foi feito pelo vereador Ailton Nantes e aprovado pelo plenário.

O tema da exposição do presidente será “Os impactos e as perspectivas do Agronegócio face à não realização da Feira Agropecuária e Industrial de Londrina”.

A participação de Sampaio está agendada para 16h30 e será on-line, com transmissão pelo canal do YouTube e da página do Facebook da Câmara Municipal de Londrina, onde são transmitidas as sessões ordinárias (https://youtube.com/camaralondrina e https://facebook.com/camaralondrina).

Benê Bianchi/Asimp