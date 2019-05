Presidente do Sistema Fiep abre programação da Semana da Indústria em Londrina

O Sistema Fiep abre, nesta segunda-feira (20), em Londrina, a programação da Semana da Indústria na região Norte. A partir das 14 horas, o presidente da entidade, Edson Campagnolo, acompanhado de lideranças industriais e autoridades locais, estará disponível para atendimento à imprensa na estrutura montada no aterro do Lago Igapó.

A programação da Semana da Indústria, que passará por seis cidades de todas as regiões do Paraná, está focada em apresentar ao setor industrial e à comunidade o poder transformador da atuação do Sistema Fiep. Em cada município será instalada uma estrutura onde ficarão várias das Unidades Móveis da entidade.

Em Londrina, serão ofertados cursos de técnicas de panificação básica, metrologia, eletrônica automotiva básica e de aproveitamento integral dos alimentos. Além disso, serão realizados exames diagnósticos de câncer e exames odontológicos, de acuidade visual e audiometria. De terça a sexta-feira (21 a 24), também haverá atividades na Unidade Móvel de Cultura, incluindo contação de histórias para estudantes e apresentações musicais. Na sexta, às 19 horas, encerrando a programação, acontece um show com o grupo Viola Quebrada.

Asimp/Sistema Fiep