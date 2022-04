Presidente Jair Bolsonaro visita Londrina e a Exposição Agropecuária

Recebido no Aeroporto pelo prefeito Marcelo Belinati, o presidente seguiu com comitiva ao Parque Ney Braga para acompanhar a ExpoLondrina 2022

O presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a Londrina ontem (8). Acompanhado de vários parlamentares, o presidente foi recebido, ao desembarcar no Aeroporto “Governador José Richa” no começo da noite, pelo prefeito Marcelo Belinati, onde trocaram cumprimentos. “Receberemos todos os candidatos a presidente. Portas abertas em Brasília para Londrina”, ressaltou o prefeito. Centenas de pessoas aguardavam Bolsonaro já no aeroporto, que seguiu diretamente com sua comitiva até o Parque Ney Braga para visitar a ExpoLondrina 2022.

Esta é a segunda visita de Jair Bolsonaro a Londrina. Ele esteve na cidade em 2017, enquanto deputado federal. Ao chegar na 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, o presidente fez um breve discurso e agradeceu as manifestações de carinho que tem recebido dos paranaenses. “É uma satisfação muito grande estar no meio desse povo maravilhoso. Estamos cada vez mais descobrindo o Brasil, vendo o potencial do seu povo e vendo o futuro que nos espera. Agradeço a Deus pela minha vida, e pela missão de estar à frente do Executivo. Tenham a certeza de que estou aqui porque acredito em vocês, e nós todos estamos aqui porque acreditamos em Deus. Estar no meio de um povo ordeiro e trabalhador, não tem preço”, afirmou.

O presidente da República, aproveitou a oportunidade para elogiar a equipe ministerial e agradeceu o apoio de parlamentares da Câmara Federal e do Senado. “É uma honra integrar um governo onde conseguimos ter uma equipe técnica. Temos também um grupo de parlamentares na Câmara e Senado que muito tem nos ajudado na condução dessa nação. Ninguém faz nada sozinho, a gratidão tem que estar entre nós. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade e pela confiança depositada em mim, lá no passado”, citou.

Na ocasião, Bolsonaro citou algumas medidas aplicadas pelo governo federal que contribuem para o agronegócio. “Passamos momentos difíceis há pouco tempo, uma pandemia, a guerra lá fora, a crise de falta de água, mas estamos vencendo esses obstáculos. O Brasil, no mundo, é o país que melhor tem comportado a sua economia. É o trabalho de vocês que leva o Brasil para a frente. E o governo faz sua parte, não atrapalha quem quer produzir. Tenho um orgulho cada vez maior de ser brasileiro e ter um povo ordeiro e trabalhador ao nosso lado. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, ressaltou.

Acompanhando o presidente, o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, acrescentou que nos últimos anos foram aprovadas e aplicadas diversas medidas em prol da população, dentre elas, o Auxílio Emergencial. “O Auxílio Brasil é uma grande evolução da ação social no governo Bolsonaro. Teremos mais de 20 mil quilômetros de ferrovias privadas que serão realizadas, para baixar o preço do frete e sobrar mais dinheiro na mão do produtor”, citou.

Logo após saudar os visitantes da feira, o presidente e sua comitiva seguiram até a arena do Parque Ney Braga, para acompanhar o rodeio desta noite. Dentre as autoridades que também participaram da visita do presidente Jair Bolsonaro na ExpoLondrina 2022, estavam o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes; os deputados federais Paulo Martins, Diego Garcia, Pedro Lupion, Filipe Barros, Luiza Canziani, Aline Sleutjes; o deputado estadual, Guto Silva e a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, entre outros.

