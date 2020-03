Primeira Procuradoria de Prerrogativas do interior será instalada dia 4 em Londrina

A OAB-Londrina terá sua Procuradoria de Prerrogativas a partir de março. A cerimônia de instalação está marcada para o dia 4, às 8h30, com a presença do presidente da Seccional, Cássio Telles. A procuradoria é a primeira no interior do estado e sua criação faz parte de um compromisso firmado pela atual gestão. A estrutura contará com o advogado Luis Guilherme Cassarotti em tempo integral para o atendimento às questões de prerrogativas na região.

Caberá ao procurador as tarefas que envolvam a proteção das prerrogativas dos advogados. “A Procuradoria receberá pedidos de providências e assistências, atuará diretamente nos processos administrativos através de pareceres, acompanhamento de diligências e audiências, dentre outros. Também será escopo da procuradoria a atuação judicial em processos de interesse da Ordem na defesa das prerrogativas funcionais, além de atendimento direto aos advogados. Em resumo, a procuradoria estará sempre vigilante em defesa das prerrogativas e contra as suas violações, a fim de que a advocacia possa exercer seu papel com plenitude na defesa dos direitos dos cidadãos”, comenta Cassarotti.

A Procuradoria de Londrina terá sua abrangência estendida a todos os advogados da Subseção de Londrina e Comarcas circunscritas, bem como atenderá as Subseções vizinhas em toda sua base territorial.