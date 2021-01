Primeiro prazo do IPTU 2021 vence no dia 27 de janeiro

Para este ano, os descontos nos pagamentos realizados à vista podem chegar até 13%

Os contribuintes londrinenses que tiveram seu Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 lançado para o primeiro vencimento, contam com prazo até o dia 27 de janeiro para realizar os pagamentos. É possível quitar o IPTU à vista, com desconto mínimo garantido de 10%, podendo chegar, neste ano, até 13%, ou de forma parcelada, em até 11 vezes. Além dos carnês já enviados pela Prefeitura de Londrina, via correspondência, os munícipes podem gerar o boleto pela internet, no portal www.londrina.pr.gov.br . De forma prática e rápida, basta acessar o banner IPTU 2021, em destaque logo na página principal, e inserir o número da inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ do proprietário.

Para este primeiro vencimento do ano, a Secretaria Municipal de Fazenda emitiu um total de 128 mil carnês. Destes, 14 mil unidades são referentes a isenções, sejam parciais ou integrais. Já o segundo vencimento será no dia 12 de fevereiro, e essa etapa terá o envio de 134 mil carnês, que já começaram a ser encaminhados aos contribuintes.

O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, informou que já foram pagos, até o momento, 36.703 carnês do IPTU 2021. Esta quantia significa o total bruto de R$ 47.207.056,83. Deduzido o valor do desconto de R$ 5.809.444,69, foi arrecadado R$ 41.397.612,14. “O balanço parcial dos pagamentos, neste primeiro vencimento, é muito satisfatório e promissor. A participação nos deixa otimistas, pois já representa cerca de 25% do total lançado com vencimento em 27 de janeiro, que é de R$ 185 milhões. É importante ressaltar que os descontos de 10%, bem como os vantajosos descontos progressivos anuais, só valem para os contribuintes que pagarem o IPTU à vista”, salientou.

O pagamento efetuado à vista dá direito ao desconto de 10%. A vantagem no desconto pode ser ainda maior, se o proprietário tiver feito o pagamento nos anos anteriores, também à vista, por meio do programa Bom Pagador. A iniciativa passou a valer em 2018 e oferece descontos progressivos no IPTU, com ampliação de 1% ao ano. Neste caso, o desconto em 2021 pode chegar em até 13%. O desconto máximo oferecido pelo programa será de 15%, em 2023.

Até o momento, 20.722 proprietários fizeram o pagamento usufruindo do desconto de 13%. Isto representa R$ 25.662.928,26 dos R$ 41.397.612,14 já arrecadados, ou seja, 62% do valor recebido referente ao IPTU 2021. “Os contribuintes que estiverem contando com o benefício, ano a ano, pagando sempre à vista devem ficar atentos, pois se a sequência for interrompida em algum momento, o desconto retornará para a margem inicial de 10%”, frisou o secretário.

Outra alternativa disponível aos contribuintes são os pagamentos parcelados, que podem ser realizados em até 11 vezes. No entanto, o parcelamento máximo só é permitido se cada parcela tiver o valor mínimo de R$ 50,00.

Para 2021, a Prefeitura tem expectativa de arrecadar R$ 407.219.857,20, conforme os valores lançados de IPTU e também da taxa de coleta de lixo.

Atendimentos

No portal da Prefeitura, na área IPTU 2021, os contribuintes podem consultar seu IPTU e gerar a segunda via do boleto. Nesta mesma página, ao acessar o menu Serviços Online, localizado à esquerda, é possível obter informações sobre a situação do ITPU de anos anteriores, inscrito ou não em dívida ativa. O usuário ainda tem à disposição uma série de orientações relacionadas a outros impostos e serviços prestados pelo Município.

As pessoas que, por algum motivo, não tiverem acesso à internet para emitir seu boleto, podem recorrer à Praça de Atendimento da Fazenda. Para isso, é necessário realizar agendamento prévio pelo telefone 3372-4424.

