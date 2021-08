Primeiros socorros e técnicas contra engasgo são tema de live da FEL

População está convidada para assistir à transmissão, gratuita e ao vivo, que o Corpo de Bombeiros fará nesta quarta-feira (4), em parceria com a Fundação de Esportes

Nesta quarta-feira (4), às 9h30, a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) realizará uma live com o tema “Noções Básicas de Primeiros Socorros”, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Londrina. Durante a atividade, os tenentes Luana e Justino, ambos do Corpo de Bombeiros, falarão sobre a obstrução das vias aéreas e parada cardiorrespiratória. A live será transmitida pelas redes sociais da FEL e quem quiser acompanhar pode acessar o site https://linktr.ee/fellondrina.

O objetivo é mostrar, na prática, como as pessoas devem agir diante de situações de afogamento ou engasgo. Isso porque, durante o engasgo grave, a vítima não consegue falar, tossir ou emitir ruído, porque não consegue respirar. Para ajudá-la, é necessário agir rapidamente, evitando que a obstrução das vias aéreas cause a morte.

Para ensinar às pessoas como agir corretamente, os bombeiros mostrarão o que deve ser feito, contando com o uso de bonecos. “Convidamos todos a participar dessa palestra, porque entendemos que é um assunto muito pertinente. São duas situações que, quando acometem as pessoas, os demais presentes têm que interferir direta e rapidamente, para que a vítima não venha a falecer. Por isso, eles vão ensinar as técnicas corretas que podem ser usadas”, explicou o assessor de eventos da FEL, Sandro dos Santos.

Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, anualmente a Fundação de Esportes já desenvolve essa instrução para os professores de educação física, servidores e estagiários. Isso porque o engasgo é uma das ocorrências mais comuns em crianças. De acordo com dados do SAMU, somente este ano, 185 atendimentos de obstrução de vias, engasgo ou aspiração foram realizados pela Regional Norte de Londrina.

“Qualquer pessoa pode engasgar e vir a precisar de ajuda, principalmente se for criança. Deste modo, vamos enfocar nas crianças, que podem engasgar com leite ou comendo algo. Saber executar as técnicas de primeiros socorros para desobstruir as vias respiratórias é útil para todos. E nós, da FEL, esperamos que a população participe dessa live, que depois também ficará salva na nossa página na internet”, lembrou Oguido.

Com manobras e técnicas como a de Heimlich, é possível solucionar esse problema. Para tanto, é necessário que uma pessoa se posicione atrás da que está sufocando e, com as mãos sobre o umbigo da vítima, faça pressão para dentro e para cima, simultaneamente. Isso deve ser feito até que a pessoa cuspa o objeto.

