Procon conscientiza lojistas sobre os direitos do consumidor

Ação será realizada nesta quarta-feira e quinta-feira, em estabelecimentos do Calçadão e da Rua Sergipe

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-Ld) promove, nesta quarta-feira (9) e quinta-feira (10), uma ação de conscientização junto aos comerciantes do Calçadão e da Rua Sergipe. A atividade será realizada durante o horário estendido de abertura do comércio (das 10h às 22h). O objetivo é orientar os lojistas da região sobre os direitos dos consumidores. Para isso, durante a ação, seis servidores do Procon percorrerão os estabelecimentos e conversarão com os vendedores, além de distribuir cartilhas e cópias do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O diretor-executivo do Procon, Gustavo Richa, explicou que, diferentemente de outros anos, o foco principal da atividade não está na fiscalização. “Todos os anos, o Procon realiza uma ação de fiscalização na época do Natal. Em 2020, devido à pandemia, os lojistas tiveram que fechar suas portas por muito tempo, o que causou prejuízos consideráveis a eles. Por isso, desta vez, a meta principal é informar e conscientizar, instruindo os comerciantes sobre como sanar possíveis irregularidades nos estabelecimentos. Porém, caso as infrações não sejam corrigidas, vamos autuar e multar os locais que descumprirem as regras”, disse.

Canais de atendimento

Segundo o Procon, devido ao grande volume de compras realizadas durante as festas de fim de ano, os meses de dezembro e janeiro são o período em que o órgão mais recebe denúncias. Os consumidores que necessitarem de informações ou se sentirem lesados devem entrar em contato com a entidade por meio dos telefones (43) 3372-4823, 3372-4824 ou 3372-4825. O atendimento também é feito através do endereço de e-mail procon@londrina.pr.gov.br ou do número de WhatsApp (43) 99914-3277.

NCPML