Procon Londrina divulga pesquisa de preços de combustíveis no município

Valor médio encontrado foi de R$ 4,17 para o litro da gasolina comum e R$ 2,88 para o litro do etanol

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (PROCON-LD) realizou, na última quarta-feira (23), mais um levantamento dos preços de combustíveis no município. Para realizar a pesquisa, o órgão consultou 95 postos de gasolina sobre os preços praticados na comercialização da gasolina comum e do álcool (etanol). Do total de estabelecimentos comerciais, nove postos recusaram-se a fornecer informações e 19 não possuem contato ativo ou não responderam.

De acordo com a pesquisa, o valor médio da gasolina comum foi de R$ 4,17, o que corresponde a uma queda de R$ 0,01 (-0,27%) em comparação com o levantamento anterior, realizado no dia 24 de agosto. Os preços mínimo e máximo informados foram, respectivamente, de R$ 3,96 e R$ 4,39. Já o valor médio do etanol foi de R$ 2,88, o que representa um aumento de R$ 0,08 (2,76%) em relação à pesquisa realizada no mês de agosto. O preço mais alto constatado foi de R$ 3,09, enquanto o menor valor foi de R$ 2,73.

A pesquisa completa pode ser consultada através do site www.londrina.pr.gov.br/procon, na aba “Pesquisas de Preços”.

Contato

Em respeito às normas de saúde e segurança vigentes durante a pandemia, o Procon está funcionando em horário diferenciado, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 15h. Os atendimentos presenciais devem ser pré-agendados pelos telefones 3372-4823, 3372-4824 ou 3372-4825, que também servem para recebimento de denúncias e pedidos de informação. O atendimento virtual é realizado através do endereço de email procon@londrina.pr.gov.br ou pela página do órgão no Facebook, acessível pelo link https://www.facebook.com/ProconLd.