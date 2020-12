PROFIS 2020 tem último prazo para adesão nesta terça-feira

Contribuintes podem aderir pela internet ou agendar atendimento presencial; Município já arrecadou mais de R$ 70 milhões até o momento

O Programa de Regularização Fiscal (PROFIS) 2020 encerra, nesta terça-feira (22), o prazo para adesões. Trata-se da última oportunidade para os contribuintes renegociarem seus débitos de impostos, taxas e tributos municipais junto à Prefeitura de Londrina, usufruindo dos benefícios oferecidos exclusivamente por meio do PROFIS. As dívidas podem ser quitadas apenas em parcela única, à vista, com direito a 80% de desconto nos juros e multas. Após efetuada a adesão, respeitando a data limite, o vencimento dos pagamentos valem até o dia seguinte, em 23 de dezembro.

A atual edição do programa teve início no dia 3 de julho. Desde então, a Prefeitura contabiliza R$ 102.498.575,39 em valores negociados, com arrecadação já feita de R$ 71.436.378,51. Ao todo, 49.810 contribuintes fizeram adesão. Quando o PROFIS 2020 foi lançado, a expectativa era arrecadar R$ 30.532.145,56 em títulos vencidos. No último sábado (19), a Secretaria Municipal de Fazenda ficou aberta, das 9h às 15h, exclusivamente para atender as demandas do PROFIS. Foram 241 atendimentos realizados apenas neste dia.

Segundo a diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, Wanda Kono, é muito importante que os contribuintes ainda interessados em participar do programa procurem aderir o quanto antes. Ela recomendou que o processo seja feito, preferencialmente, pela internet, uma vez que as agendas para atendimento presencial já estão quase todas preenchidas. “Dia 22 de dezembro é o prazo final para adesões e não haverá prorrogações. Portanto, o ideal é que as pessoas fiquem atentas e agilizem o pedido de adesão on-line ou seu agendamento prévio, que também pode ser feito por telefone”, frisou.

Pelo PROFIS 2020, os contribuintes tem a chance de negociar débitos tributários como IPTU, ISS e ITBI, além de não tributários, incluindo multas e autos de infração de vários órgãos da administração direta e indireta como SEMA, CMTU, PROCON e áreas de Licitação, Posturas e outras.

É possível fazer a adesão totalmente pela internet, acessando o sistema PROFIS Online, no portal da Prefeitura. Os procedimentos são simples, rápidos e feitos de forma segura. A página traz as informações detalhadas de maneira didática, incluindo um vídeo instrutivo com passo a passo sobre como aderir virtualmente.

Quem estiver com dificuldades ou não tiver acesso à internet, pode fazer o agendamento prévio para ser atendido na Praça de Atendimento da Fazenda, que funciona das 9h às 18h. Esta opção está disponível na área de Agendamento Eletrônico, no portal do Município.

Outros canais são o e-mail prontoatendimento@londrina.pr.gov.br e o telefone (43) 3372-4424. Aqueles que possuírem dúvidas a respeito do PROFIS 2020 podem entrar em contato com a equipe de Arrecadação pelo cobranca@londrina.pr.gov.br ou pelos telefones (43) 3372-4290 e 3372-4424.

